A miniszterelnök megismételte állítását, miszerint Ukrajna nem egy szuverén ország. Egyébként a svédeket szereti, Dánia pedig nem demokratikus.
Ő csak Európát akarja naggyá tenni, azt soha nem merné megmondani az ukránoknak, hogy mit csináljanak – mondta a magyar miniszterelnök az Európai Tanács elnöke az EU állam- és kormányfőinek budapesti informális csúcsa után tartott sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy jön az ipari fejlesztési stratégia, európai megtakarítási beruházási unió, illetve közös gazdasági versenyképességi, dekarbonizációs és digitalizációs terv.
Beárnyékolta a spanyolországi Granadában tartott informális EU-csúcsot a magyar és a lengyel miniszterelnök, akik durván elutasították a közös nyilatkozat migrációra fókuszáló szakaszát.
Szokatlanul komoly diplomáciai tevékenységet folytat Robert Fico szlovák kormányfő az Európai Unió szeptember 16-án esedékes pozsonyi informális csúcstalálkozó közeledtével. A miniszterelnök, aki eddig az EU belső ellenzékeként viselkedett, a csúcs sikerében érdekelt. Teljesen valószínűtlen azonban, hogy Fico az Unió motorjává válna.
Teljes a bizonytalanság az Európai Bizottság következő elnökének személyét illetően az Európai Unió kedden késő este zárult informális csúcstalákozója után. Angela Merkel a tárgyalásokat követő sajtóértekezletén kitérő választ adott az Európai Néppárt listavezetője, Jean-Claude Juncker esélyeit firtató kérdésekre, csak annyit közölt, hogy megválasztása nem lehet kőbe vésett.