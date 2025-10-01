Orbán Viktor: Jó kis összejövetel volt, van még néhány meglepetés a tarsolyomban

Ő csak Európát akarja naggyá tenni, azt soha nem merné megmondani az ukránoknak, hogy mit csináljanak – mondta a magyar miniszterelnök az Európai Tanács elnöke az EU állam- és kormányfőinek budapesti informális csúcsa után tartott sajtótájékoztatón. Ursula von der Leyen bejelentette, hogy jön az ipari fejlesztési stratégia, európai megtakarítási beruházási unió, illetve közös gazdasági versenyképességi, dekarbonizációs és digitalizációs terv.