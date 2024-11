- Senkinek nem fizetnek, a Dunaferrnél ez már a vég

Dunaújváros;Dunaferr;acélmű;Dunai Vasmű;Liberty Steel;

2024-11-08 18:30:00 CET

Azt hiszem a Liberty részéről ez a vég – jelentette ki lapunknak Magyar Zoltán, a Dunaferr DV. Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke. Ha már a fizetéseket sem tudják fizetni, akkor hogyan lesz, lehet itt gyártás? – tette fel a kérdést. Márpedig tájékoztatása szerint csütörtök délután a munkáltatótól olyan információt kaptak a dolgozók, hogy az indiai-angol hátterű Liberty Dunaújváros nem csak a „folyékony üzletágában”, vagyis az acél és a kokszelőállítást végző Duna Furnace Dunai Vasmű Kft.-ben, hanem egyetlen leánycégében sem tudja kifizetni a jövedelmeket. Sokszor mondtuk már az elmúlt hetekben hónapokban, hogy drámai a helyzet, most sem tudok mást mondani – tette hozzá. – Egyelőre azt várjuk, hogy a Bérgarancia Alapból le tudják hívni a dolgozók fizetéséhez szükséges forrásokat. A közelmúltban elfogadott jogszabályok szerint viszont ehhez egy elkülönített számlát kell létre hoznia a társaságnak. Ezen a tájékoztatásuk szerint dolgoznak, így abban bízunk, hogy mihamarabb megtörténik – folytatta a szakszervezeti vezető.

Arra a felvetésünkre, hogy ilyen körülmények között mi a helyzet azzal a tervvel, amely szerint visszahívják állásidőről a meleghengermű dolgozóit, és november közepétől beindul a termelés, borúlátó választ adott. Magyar Zoltán ugyanis rámutatott ennek a tervnek fontos eleme lenne a szintén Liberty tulajdonban lévő romániai, galați gyár. Onnan érkeznének a hengereléshez szükséges alapanyagok, a vasbugák. Amikor korábban arról volt szó, hogy november közepétől a dunaújvárosi dolgozók visszajönnek, s elkezdik majd a termelés újraindításának előkészítését, akkor azzal számoltak, hogy a galați gyár már újraindult. Csakhogy Romániában még most sem kezdődött meg a termelés, így arra lényegében semmi esély, hogy a dolgozókat most visszahívják, és a hónap közepén elkezdjék az üzem újraindításának munkáit. Ha Galați-ban holnap elindulna a gyártás, még akkor is legalább 30 nap kellene a bugák elkészítéséig és a Dunán való felhajózásig. Ez a még úgy is legfeljebb december végi munkakezdést jelentene – tette hozzá. Sajnos azonban nem erről kell beszélni – jegyezte meg, mert nem hogy erre, de láthatóan a bérekre sincs már pénz a vállalatnál.

Ebben a helyzetben aligha számít sokat a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtöki közleménye, amelyben a kormány részéről – újra – felszólítják a Liberty Steelt, hogy fizesse ki a Dunai Vasmű dolgozóinak járandóságait. Hozzáteszik, hogy a Liberty cégcsoport tavaly június végéig jelentős kormányzati támogatást kapott, amellyel sikerült megőrizni a vállalat munkahelyeit. A jelek szerint azonban ennek nem sok jelentősége van, mert a jövedelmeket a Bérgarancia Alapból fizetik majd ki.