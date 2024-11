- Díjazzák az abszurdot

pályázat;

2024-11-09 16:15:00 CET

A felhívás célja, hogy a film hangulatához és témájához illeszkedő, tipikusan magyar abszurd fotóműveket érkezzenek be, amelyek lehetnek furcsák, nyugtalanítóak, cinikusak vagy viccesek.

A pályázatra bárki jelentkezhet, és öt digitalizált analóg fotót küldhet be, amelyeket Szimler Bálint rendező és Rév Marcell operatőr zsűriz. A fődíj egy exkluzív Fekete pont ajándékcsomag, illetve a nyertes fotó egy hétig a film Facebook-oldalának borítóképe is lesz. A Budachrome nevű filmmárka és fotósbolt felajánlásának köszönhetően a három díjazott értékes analóg filmszalagokat nyerhet ingyenes előhívással és szkenneléssel. A pályázat nevezési határideje 2024. november 15., a képeket pedig a [email protected] címre várják a szervezők. A Fekete pont fotópályázatra beérkezett művekből összeálló válogatás a Mozinet honlapján és a film Facebook- és Instagram-oldalán lesz látható. A Fekete pont című, Mészöly Anna és Paul Mátis főszereplésével készült film pedig továbbra is elérhető a nagyvásznon – az alkotás már több mint hetvenötezer nézőt vonzott a magyar mozikba, így minden idők egyik legsikeresebb hazai független alkotásaként ünnepelhető. Illetve hatásosan mutatja be egy pesti külkerületi iskolán keresztül a magyar abszurd valóságot, és nem mellőzi a groteszket sem.