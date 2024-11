- Vizes csörte

Hosszú Katinka;

2024-11-11 06:00:00 CET

Sajnálatos, hogy a háromszoros olimpiai bajnok úszó Hosszú Katinka mostanában a sorozatos botrányaival és nem klubja sportsikereivel hallat magáról. A párizsi olimpia alatt az úszószövetség elnökébe, a szintén ötkarikás bajnok Wladár Sándorba állt bele, most pedig a Nemzet Sportolójának megválasztott Faragó Tamással került szóváltásba.

A magyar vízilabdában akad egy Iron Waterpolo nevű csapat, amely öt meccsen –169-es negatív gólkülönbséget hozott össze. A csapat történetesen Hosszúé. A sportág ismert szakemberei értetlenül állnak a komolytalan eredmények előtt.

Hogy miért volt szüksége vízilabdacsapatra? Egyes olvasatok szerint azért, mert Hosszú klubja kedvező áron bérel vízfelületet a Duna Arénában, viszont úszásra nem lehet TAO-pénzeket felvenni, miközben a póló szerepel a támogatott sportágak listáján. Utóbbira kaptak is 7.5 milliót. Faragó azt mondta, tiszteli és nagyra tartja Hosszút, kalapot emel világra szóló eredményei előtt, de azt tudnia kéne, meddig ér az a bizonyos takarója.

Hosszú védekezés gyanánt az „anyakártyát” vette elő, ám nehezen érthető, hogy egy férfit és apát vajon etikus lenne „jogtalanul szélhámosnak nevezni”? Hogy jönnek ide a sportban elért eredményei, mikor ebben a történetben üzletasszonyként van jelen. A civil életben ráadásul mérsékelten jeleskedik: tavasszal bezárt a belvárosi étterme, az Iron Swimet nemrégiben egy szexuális zaklatási botrány rázta meg, szombaton pedig még a Dancing with the Stars című táncos televíziós show-műsorból is kiesett.

Nagy a kontraszt más szemszögből is: Kapás Boglárkát a minap felállva tapsolta a kaposvári közönség, miután pályafutása utolsó országos bajnokságán vett részt, ezzel szemben Hosszú állandó viták kereszttüzében áll. Eredményei alapján nyilván tartós vastapsot érdemelne, ám a civil élet sikerességét nem lehet egykori népszerűségre alapozni.