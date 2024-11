- Oroszország megpróbálja visszaszerezni Ukrajnától a kurszki területeket

Észak-Korea;Ukrajna;tömeggyilkosság;légicsapás;Kurszk;orosz megszállás;

2024-11-11 12:24:00 CET

Oroszország több tízezer katonával próbálja kiszorítani az ukrán erőket a Kurszki területről - idézi a Reuters Olekszandr Szirszkij ukrán vezérkari főnökét.

Olekszandr Szirszkij nyilatkozata egy nappal azt követően hangzott el, hogy a New York Times értesülései szerint Moszkva 50 ezer fős haderőt, köztük észak-koreai katonákat gyűjtött össze az Ukrajnával határos térségben. Az ukrán vezető arról nem tett említést, hogy az orosz erők közt vannak-e észak-koreai katonák is. Korábban érkeztek olyan információk, hogy a sztálinista rezsim alakulatait a kurszki régióban veti be a Kreml.

Oroszország nem kommentálta azon értesüléseket, miszerint észak-koreai csapatok tartózkodnának az ország területén.

Az éjszaka folyamán az oroszok ismét civileket öltek meg: hat ember, köztük öt gyermek vesztette életét a dél-Ukrajnában végrehajtott légitámadásokban, amelyekben 21-en megsérültek. Egy személy Zaporizzsja, öten pedig Mikolajiv megyében haltak meg.

Az ukrán légierő hétfőn azt közölte, hogy az éjszaka két orosz rakétát és harminckilenc drónt sikerült megsemmisíteni.