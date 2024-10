- 10 ezer észak-koreai katona érkezhet az ukrán frontra, három ezer már Kurszkban van

Oroszország;Észak-Korea;NATO;Mark Rutte;Kurszk;orosz-ukrán háború;

2024-10-28 22:41:00 CET

Észak-Korea mintegy 10 ezer katonát küld Oroszországba azzal a céllal, hogy a következő hetekben az Ukrajna elleni háborúban vegyenek részt - ezt a Pentagon bejelentése nyomán közölte az AP hírügynökség.

Sabrina Singh, a Pentagon szóvivője elmondta, hogy az észak-koreai katonák egy része már úton van és feltehetően a kurszki határvidék felé tartanak, ahol Oroszország, az ukrán ellentámadást próbálja visszaszorítani. Ezt megelőzően Mark Rutter NATO-főtitkár megerősítette az ukrán hírszerzés azon jelentéseit, melyek szerint bizonyos észak-koreai egységek már Kurszk területén vannak.

Hogy pontosan mennyi észak-koreai katona lehet Kurszkban jelenleg, arról az ukrán különleges erők égisze alatt működő Nemzeti Ellenállási Központ (CNSZ) az MTI szerint azt közölte, hogy már több mint három ezret vezényeltek képzésre a térségbe. A közlemény szerint az észak-koreai katonákat különböző gyakorlótereken képezik tovább, főleg az éjszakai órákban. Velük együtt érkeztek a gyakorlóterekre a kommunista ország nagykövetségének munkatársai, akik fordítóként dolgoznak, illetve figyelik a katonák viselkedését - írta honlapján a CNSZ.

„Egyelőre nem tudni pontosan, mikor küldik a KNDK-ból érkezett katonákat közvetlenül a harci övezetbe, azaz meddig tart képzésük a kurszki régióban. A katonák tartózkodási helye azonban ismert”

– fűzte hozzá a központ. Vadim Misznik, a Sziverszk ukrán műveleti csapatcsoport szóvivője egy hétfői tévéműsorban közölte, hogy az ukrán katonák egyelőre nem találkoztak észak-koreaiakkal.

Az AP hírügynökség felhívja a figyelmet, hogy amennyiben több ezer észak-koreai katonát vonnak be egy olyan háborúba, amely a legnagyobb európai konfliktus a második világháború óta, az még nagyobb nyomást fog gyakorolni Ukrajna fáradt és túlterhelt hadseregére. Nyugati tisztviselők szerint mindez várhatóan a geopolitikai feszültségeket is tovább szítja a Koreai-félszigeten és a tágabb, indo-csendes-óceáni térségben, beleértve Japánt és Ausztráliát is.

Mark Rutte NATO-főtitkár Brüsszelben azt hangsúlyozta, hogy az észak-koreai katonák bevetése a háború jelentős eszkalációját jelenti. Joe Biden amerikai elnök szintén veszélyesnek nevezte a lépést, Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter és Antony Blinken külügyminiszter emiatt a hétvégén dél-koreai hivatali kollégáikat fogadják Washingtonban.

Sabrina Singh Pentagon-szóvivő hangsúlyozta, hogy az amerikai fegyverek használatára nem vonatkozik majd korlátozás, azaz amennyiben észak-koreai katonák jelennek meg a fronton, hadviselő félként az ukrán katonák ugyanúgy lőhetnek rájuk amerikai fegyverekkel. Észak-Koreának számolnia kell ezzel - közölte.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter nem erősítette meg, de nem is cáfolta az észak-koreai katonák jelenlétét Kurszkban, arról beszélt, hogy Phenjan és Moszkva tavaly júniusban közös biztonsági egyezményt írt alá. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök titkosszolgálati jelentésekre hivatkozva múlt pénteken azt állította, hogy az észak-koreai csapatok napokon belül a csatatéren lehetnek.