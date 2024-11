- Olaf Scholz hajlandó arra, hogy még idén megtartsák a bizalmi voksolást a parlamentben a kisebbségi kabinetről

Németország;Neue Zürcher Zeitung;CDU/CSU;Olaf Scholz;Friedrich Merz;

2024-11-11 19:52:00 CET

Kompromisszum körvonalazódik a német kisebbségi kormányról szóló bizalmi szavazás megrendezése ügyében. Olaf Scholz kancellár az ARD televízió egy műsorában kiemelte: számára nem jelentene gondot, ha a voksolást karácsony előtt megtartanák a Bundestagban. Scholz koalíciója múlt héten esett szét, miután a kancellár leváltotta a pénzügyminiszteri tisztségből Christian Lindnert, a liberális FDP vezetőjét, s a párt emiatt távozott a kabinetből. Scholz eredetileg január 15-re javasolta a bizalmi szavazást, ami márciusi-áprilisi előrehozott választást jelentene, ezt azonban a voksolás favoritjának számító keresztény uniópártok kancellárjelöltje, Friedrich Merz elfogadhatatlannak tartotta és már ezen a héten meg akarta rendezni a voksolást. Ezt viszont a kancellár utasította el. Ha Scholz nyilatkozatának megfelelően, decemberben tartanák a bizalmi szavazást, az februári előrehozott választást valószínűsítene.

A még hivatalban lévő parlamentben a költségvetés elfogadása lenne az egyik legfontosabb feladat. Az alapvető szolgáltatások azonban akkor is tovább működnének, ha a büdzsére nem adná áldását a Bundestag: a német szövetségi kiadások mintegy 80 százalékáról a jogszabályok rendelkeznek, így fedezetük biztosított akkor is, ha nincs elfogadott költségvetés. A Neue Zürcher Zeitung szerint ugyanakkor a büdzsé késői elfogadása bizonytalanságot szül az üzleti életben.

A közvélemény-kutatásokat régóta 32 százalék körüli népszerűséggel vezető CDU/CSU felkészült a választásra Friedrich Merz kancellárjelölt vezetésével. A konzervatívok a három évvel ezelőtti történelmi vereségükre gyorsan reagáltak, feltárták a kudarc okait, új programot készítettek.

A jobboldali populista Alternatíva Németországért (AfD) hónapok óta a második legerősebb párt Németországban. Története során először kancellárjelöltet is állít majd, minden bizonnyal a 45 éves Alice Weidel személyében. Az azonban lényegében kizárható, hogy az AfD a következő kormány része legyen. Maga Merz is elutasított mindenfajta együttműködést a szélsőséges párttal.

Ami az SPD-t illeti, szinte biztosra vehető, hogy 2021-hez hasonlóan a sokat bírált Olaf Scholz indulni fog a kancellári posztért. Pártjában ugyan nincs mindenki meggyőződve arról, hogy ő a legalkalmasabb jelölt, de az idő előtti voksolás mindenképpen a kancellár kezére játszik, mert túl kevés idő lenne egy új listavezető kinevezésére. Lars Klingbeil társelnök vélhetően az újonnan kinevezett főtitkárral, Matthias Mierschsel együtt szervezi meg az SPD választási kampányát.

A legnagyobb gondot nem is az AfD jelentheti egy jövőbeni kormány létrehozásakor, amelynek minden jel szerint a CDU/CSU és az SPD is tagja lesz, hanem Sarah Wagenknecht baloldali populista pártja, a BSW. Szeptemberben három keletnémet tartományban rendeztek választást, s a BSW mindenhol igen jól szerepelt, nélküle nem lehet kormányt alakítani. Azóta azonban Szászországban például be is rekesztették a tárgyalásokat a BSW-vel: Wagenknecht oly mértékben beleszól a tartományi ügyekbe, hogy az megnehezíti az egyezkedéseket, és ragaszkodik például ahhoz: állítsák le Ukrajna katonai támogatását, ami elfogadhatatlan az uniópártok és a szociáldemokraták számára is.

A BSW mindeközben komoly nehézségekkel néz szembe: a 16 német tartományból négyben még meg sem alakultak tartományi szervezetei. Ez pedig megnehezíti a tartományi jelöltlisták összeállítását. Ráadásul a BSW szigorú felvételi eljárásra kötelezte el magát az új tagok esetében, hogy ki tudja szűrni a politikai szerencselovagokat vagy radikálisokat. Ennek nyomán azonban a párt igen kevés jelöltet tudott felállítani a júniusi európai parlamenti, valamint a három keletnémet választáson.