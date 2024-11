- Jövőre Csád mellett magyar katonák mennek Szomáliába is, megkétszereződik a jelenlét

terrortámadás;Szomália;békefenntartók;magyar katonák;

2024-11-11 14:10:00 CET

Az al-Shabaab terrorszervezet vállalta a felelősséget a számos Szomáliában működő diplomáciai képviseletnek és nemzetközi szervezetnek otthont adó halane-i megerősített bázistábor elleni támadásért. A szomáli fővárosban, Mogadishuban lévő tábort november 4-én a hajnali órákban érte halálos rakétatámadás. Az incidenst azóta is titokzatos hallgatás övezi.

A illetékes magyar szervek nem árulták el, hány magyar tartózkodik jelenleg a táborban, megkeresésünkre azt a választ kaptuk, hogy biztonsági okokból ezt az információt egyelőre nem hozhatják nyilvánosságra.

A merényletről annyit lehet tudni, amennyi a szomáliai sajtóban, és ennek nyomán a nemzetközi médiában megjelent. A bázistábort direkt aknavetős találat érte, több külföldi életét vesztette. A Horseed Media helyi sajtóorgánum első jelentései szerint három ember megsérült a támadásban, a sebesültek egy része – akiket külföldi vállalkozóként azonosítottak – később belehalt sérüléseibe. A halálos áldozatok pontos számát hivatalosan mindmáig nem erősítették meg. Magyar áldozatról nem tudunk, de annyi információt sikerült szereznünk, hogy három ENSZ-katona is életét vesztette a támadásban.

Mohamed El-Amine Souef nagykövet, az Afrikai Unió Bizottsága (SRCC) elnökének különleges képviselője és az ATMIS (Az Afrikai Unió szomáliai átmeneti missziója) vezetője elítélte a létesítmény elleni „borzalmas támadást”. „Ez a barbár támadás nem fog eltántorítani minket és a szomáliai biztonsági erőket attól, hogy tartós békére és biztonságra törekedjünk Szomáliában… Újra megerősítjük megingathatatlan elkötelezettségünket a terrorizmus elleni küzdelem, valamint a békés és virágzó Szomália felépítése mellett.” - jelentette ki Souef.

Az ATMIS felsővezetése meglátogatta a becsapódási helyszíneket a támadást követően. Biztonsági források úgy vélik, hogy az aknavetőket Mogadishu centrumából, lakott övezetből indították. Míg a szomáli kormány még nem adott ki közleményt az incidensről, az ATMIS „legmélyebb együttérzését és részvétét” fejezte ki az elhunytak családjának és gyors felépülést kívánt a sérülteknek.

A támadás biztonsági problémát jelent, hiszen Szomáliában jelentős számú nemzetközi békefenntartó és más nemzetközi szervezet is jelen van. Az afrikai országot évek óta sújtja a bizonytalanság, a fő fenyegetést az al-Kaida dzsihádista terrorcsoport afrikai fiókszervezete, az al- Shabaab és az Iszlám Állam jelenti. Az al-Shabaab ellen 2007 óta harcol a szomáli kormány és a 2022 áprilisában alakult (ATMIS), illetve az Afrikai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által felhatalmazott többdimenziós misszió. A terrorszervezet fokozta a támadásokat, mióta Haszan Sheikh Mohamud szomáliai elnök totális háborút hirdetett a dzsihádista szervezet ellen, amely jelentős területeket ellenőriz az ország déli és középső részein, de országos szinten mindenhol –a fővárosban is - jelen van. Szomália és a térség biztonságát a terrorizmus mellett számos más konfliktus is veszélyezteti- regionális államközi feszültségek, klánok és etnikai csoportok közötti háborúk - miközben itt megy át a világ egyik létfontosságú tengeri kereskedelmi útvonala. Az ország stabilitásának elősegítésére számos ország és nemzetközi szervezet, köztük az Európai Unió is, jelen van az országban. Az EU missziójában magyarok is szolgálnak, a Népszava épp néhány nappal a bázistábort ért támadás előtt, október 31-én közölt exkluzív interjút Stelmach László rendőr alezredessel, aki az Európai Unió Szomáliai Képességfejlesztő Missziójában (EUCAP Szomália) szolgál. A magyar szakember, aki a világ számos konfliktusövezetében vett részt különböző missziókban, lapunknak azt mondta, Szomália kihívásai még Afganisztánhoz képest is sokkal összetettebbek, a fenyegetettség és merényletkísérletek gyakorlatilag napi rendszerességgel előfordulnak itt.

A november 4-i támadás különösen aggasztó magyar szemmel is, hiszen több, egymástól független forrásunk azt állítja, hogy jövőre minimum megkétszereződik a magyar jelenlét Szomáliában. Úgy tudjuk, a Közel-Keleten és majd Csádban szolgáló magyar katonákat vezényelnek 2025 januárjától Mogadishuba.

Névtelenséget kérve nyilatkozott lapunknak egy honvédelmi szakértő, aki elmondta,

kizárt, hogy tömeges magyar jelenlét legyen a szomáliai misszióban, maximum kétszáz főből lehetséges a jelöltek kiválasztása.

Valószínűbbnek tartja a márciusi, mint a januári missziókezdést a magyar katonák számára. Hangsúlyozta, hogy önkéntes alapon lehet jelentkezni a szomáli misszióba, ahogyan ez korábban is működött. – Senki nem kényszeríthető, hogy részt vegyen egy ilyen küldetésben – mondta forrásunk.

Szomáliában az Európai Unió Szomáliai Képességfejlesztő Missziója (EUCAP Szomália) dolgozik.