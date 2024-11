- Hankó miniszter hadovál

13. havi nyugdíj;Hankó Balázs;

2024-11-12 06:00:00 CET

A baloldalt, a liberálisokat Brüsszel most újra tüzeli, hogy a kormány vegye el a 13. havi nyugdíjat az idősektől. A mi álláspontunk szerint a magyar családok a legfontosabbak, és a családok legidősebb tagjainak, a nyugdíjasoknak köszönetet kell mondani, tiszteletet kell adni. Ők – ahogy mondani szoktam -, a régebb óta fiatalok az életüket végigdolgozták értünk. Ha az emberek kitöltik a konzultációt, és a kormány megkapja a magyaroktól a kellő támogatást, megküzdünk a 13. havi nyugdíjért - mondta Hankó Balázs miniszter november elején.

1. Mielőtt „belecsapok a lecsóba”, tisztázzuk: a 13. havi nyugdíj nem a magyar jobboldal és nem a Fidesz találmánya. Orbán Viktor sosem beszél arról, hogy a 13. havi nyugdíjat 2003-ban a szocialista kormány vezette be. Arról is hallgat, hogy annak idején sem ő, sem a Fidesz-frakció többi tagja nem támogatta a nyugdíjasoknak járó plusz juttatást, nem is vettek részt az idevonatkozó parlamenti szavazáson. 2008-ban súlyos gazdasági válság tört a világra, amely a magyar gazdaságot sem hagyta érintetlenül. Az államcsőd elkerülése érdekében az akkor már Bajnai Gordon vezette kormány 2009-ben arra kényszerült, hogy felfüggessze a 13. havi nyugdíj kifizetését. Nem megszüntette tehát ezt a „nyugdíjelemet”, ahogyan azt azóta a Fidesz folyamatosan szajkózza, hanem felfüggesztette.

2. 2020 áprilisában Orbán Viktor a koronavírus-mentőcsomagot ismertető tájékoztatójában bejelentette, hogy - fokozatosan - visszakapják a 13. havi nyugdíjat a nyugdíjasok. Aztán a Fidesz, ráfordulva a 2022-es kampányra „sebességet váltott”, és a választási év tavaszán kifizette a jogosultaknak a teljes egyhavi nyugdíj összegét. Éppen olyan helyzetben, amikor egyébként a magyar gazdaság állapota ezt csak az eladósodottság növekedése árán tette lehetővé. 2010 és 2020 között – szinte végig kétharmados többségben – a Fidesz-KDNP frakciónak és a kormánynak eszébe sem jutott, hogy a 13. havi juttatást felélessze, egy rizikósnak ítélt választási kampány kellett ahhoz, hogy újra folyósítsák ezt a „nyugdíjelemet”. (Azért teszem idézőjelbe, mert a kifizetésnek nincs járulékalapja.)

3. Hankó miniszter jól megtanulta a miniszterelnöktől és társaitól a tartalmatlan süketelést. Képzeljék el, hogy mi lenne akkor, ha nagyon kevesen küldenék vissza a konzultációs íveket, vagy érvénytelenül töltenék ki! Akkor a veszélyhelyzetre hivatkozva a kormány, csak úgy – ukk-mukk-fukk - eltörölné a 13. havi juttatást? A kormányfő kiállna a Kossuth térre, és elmagyarázná a csaknem 2,5 millió érintettnek, a nyugdíjasoknak és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek, hogy megszűnik ez a pénz, mert a magyarok nem a kormány által elvárt módon viszonyultak a konzultációhoz!?

Ugyan már! Teljesen nyilvánvaló, hogy ebben a nyomornyugdíj-rendszerben elvehetetlen a 13. havi juttatás, és ehhez Brüsszelnek nem sok köze van. Egyébként pedig a kormány olyan címen adhat pénzt a nyugdíjasoknak, amilyen címen csak akar: lehet az prémium, húspénz, Erzsébet utalvány, karácsonyi meglepetés stb. – az elnevezések nem számítanak.

Én egyáltalán nem félek attól, hogy a nyugdíjas társadalom 2025-ben és 2026-ban nem kapja meg a 13. havi juttatást. Másfél év múlva sorsdöntő parlamenti választás következik, ha a Fidesz valamit is kurtítana a nyugdíjasok juttatásán, akkor még a voksok 5 százalékát sem kapná meg. Igy hát kedves nyugdíjas társaim, a nemzeti konzultációs papírt használják nyugodtan arra, amire való! Én például elteszem az unokáimnak, hogy tíz év múlva, fiatal felnőttként lássák: miféle időket is éltünk a XXI. század második és harmadik évtizedében.

A szerző közgazdász, a DK országgyűlési képviselője.