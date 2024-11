- „Büdösek az emberek és a szájuk is” - Névtelen levélben érkezett az első lejárató hangfelvétel Magyar Péterről

hangfelvétel;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-11 13:31:00 CET

Egy olyan hanganyagot juttatott el több magyar szerkesztőségnek egy névtelen feladó, amelyen a Tisza Párt elnöke hallható.

„Magyar Péter azt hiszi, elmenekülhet az igazság elől úgy, hogy pánikszerűen, hazugságokkal vezeti meg a teljes magyar közvéleményt, és a médiát. Tegnapig nem voltam biztos abban, hogy nyilvánosságra kell hozni a linkben szereplő felvételt, de mára világossá vált, hogy Magyar Péter teljesen hülyének néz mindenkit” - írta a [email protected] email címről levelet küldő illető. Tájékoztatása szerint a felvételt vágatlanul bocsátja közre 2024 júniusában, a Hősök terén készült. Levelének végén azt ígérte, hogy a későbbiekben újra jelentkezik.

A Vogel Evelin által készített nyolcvan másodperces részletben Magyar Pétertől arról beszélt, hogy „szétszedtek, negyven fokban mentünk át a Hősök terén, azt gondoltam, hogy mi a faszomat csinálok itt? Büdösek az emberek és a szájuk is.” Vogel Evelin ekkor megkérdezte, hogy közel is mennek-e hozzá, s magyarázzák-e neki, hogy „Péter, hozd vissza a gyerekeim, hozd vissza az unokáim?”. Az ellenzéki politikus erre úgy válaszolt, hogy „hát azért olyan is van, de az nem baj de....vegyél magadnak újat. Azt hogy meglepődne?!”. Később aztán barátnőjéhez fordulva azt mondta, hogy kimondhatjuk, rajta kívül mindenki megbecsüli őt ebben az országban. „Ennyi. De nem baj, majd rád uszítom az embereket. Megmondom: Evelin rosszul bánik velem. Megcsalt, miközben én küzdöttem a hazáért. Majd kapsz közben ilyen halálos fenyegetéseket. Majd rád uszítom a nyugdíjaskommandómat” - fogalmazott Magyar Péter.

Lapunknak is elküldött közleményében Magyar Péter azt állítja, hogy már napok óta tudja, illegálisan lehallgatják, csak manipulált felvételekkel akarja lejáratni a Fidesz és a rogáni propaganda. Vélekedése szerint ezt a Fidesz azért teszi, mert most először fordul elő, hogy egy ellenzéki pártnak valódi esélye van arra, hogy elzavarja az Orbán-kormányt. Magyar Péter elnézést kért a magyaroktól, amiért „ezeket a manipulált ocsmányságokat” kell hallgatniuk, hangfelvétel egyértelműen összevágták, az egyik mondatot biztosan nem ő mondta. „Ezzel a manipulált felvétellel legalább azt bebizonyította Vogel Evelin, hogy már a Hősök terén is a Fidesznek és Kubatov Gábornak dolgozott. Vogel Evelinnek arról kellene beszámolnia a sajtónak, hogy eddig összesen hány tízmillió forintot kapott a Fidesztől, és miért lakik a Kubatov Gábor Fidesz-alelnök és Vertán György által biztosított lakásban.