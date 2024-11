- Megszólalt Vogel Evelin, mindent el akar mondani, ha eljön az ideje

Fidesz;Budapest;lakás;lehallgatás;szivárogtatás;Magyar Péter;Vogel Evelin;Vertán György ;

2024-11-11 12:37:00 CET

Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője nyitott ajtót lapunk munkatársának hétfő délelőtt abban a belvárosi, Parlamenthez közeli lakásban, ami egy kormányközeli nagyvállalkozó tulajdonában van. Vogel Evelin – akinek korábban e-mailben küldtünk kérdéseket – csak annyit mondott: látta a levelet, egyelőre azonban nem akar válaszolni, majd „ha eljön az ideje, mindent elmondok.”

Mint arról korábban írtunk, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnapi sajtótájékoztatóján többek között arról beszélt: miután volt barátnője, Vogel Evelin hiába próbálta zsarolni őket titokban készült hangfelvételekkel, a Fidesszel kötött alkut, ennek része volt, hogy a kormányközeli sajtónak adott interjúban próbálta őt rossz színben feltüntetni. Magyar Péter az állította, hogy Vogel Evelin havi ötmillió forintot kap, és egy olyan lakásban él, amely a kormányközeli nagyvállalkozó, Vertán Györgyhöz köthető.

Az ügyben egyik cégén, a Tigra Zrt.-n keresztül megkerestük Vertán Györgyöt is. A vállalkozó írásban válaszolt lapunknak: „Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom. Ahogy az elmúlt években különböző módon, úgy éppen most is segítem őt. A segítség abból áll, hogy jelenleg egy tulajdonomban álló lakásban lakhat átmenetileg, néhány hónapig, míg az egyébként üresen állna. Pénzbeli juttatást viszont tőlem soha nem kapott. A politikai tevékenységéhez és a magánéleti ügyeihez sem a Tisza Párt alakításakor, sem később semmilyen közöm nem volt.”

Megkérdeztük, hogy igaz-e, amit Magyar Péter állított, hogy Varga Judit pénzbeli juttatást kapna tőle. „Varga Judit szeptember óta nagyra becsült munkatársunk a Tigra Kft.-nél, feladata a cég külföldi piacokra jutásának feltérképezése és szervezése, ezért pedig minden más munkavállalónkhoz hasonlóan fizetést kap.”

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy Magyar Péter többi, őt érintő állítása kapcsán tesz-e jogi lépéseket. A cégével kapcsolatban Vertán György úgy nyilatkozott: „28 éve alapított informatikai cégünk, a Tigra és jómagam is mindig büszke volt arra, hogy minden ügyfelünket, pártállástól függetlenül, a lehető legjobb tudásunk szerint szolgáljuk. Megbízásaink, elnyert és elvégzett munkáink nyilvánosak, a Tigra egy több 100 főt foglalkoztató informatikai vállalat, története során rengeteg feladatot végzett el megelégedésre, az informatikai piac régi, elismert szereplőjeként. Ez a továbbiakban is így marad. Magánemberként és cégvezetőként is mindig a tisztességes és becsületes eljárások híve voltam. Ennek jegyében kezelem a személyem ellen elkövetett támadást is.”