- Három hegycsúcs és egy hópihe

EU;szabályozás;téligumi;

2024-11-12 18:00:00 CET

Több portálon beszámoltak arról, hogy idén október 1-től Németországban és Ausztriában megbüntetik azokat az autósokat, akiknek a téligumija nem felel meg az új szabályoknak és nem látható rajtuk a 3 hegycsúcs és a hópihe jelzés. „Olvastam én is ilyen cikkeket, melyek sajnos tévedést tartalmaznak, ezek ugyanis nem német vagy osztrák szabályok. Ezt az előírást az Európai Unió hozta 2018-ban és minden tagországra egyformán vonatkozik" – mondta a Népszavának Vályi István autós szakértő. (Az eddigi M+S jelölésű gumik - Mud és a Snow angol szavakat jelölik, amik a sárra és a hóra utalnak - 2024 október eleje óta csak akkor minősülnek téliguminak az abroncsok az EU-ban, ha rendelkeznek az úgynevezett 3PMFS (3 Peaks Mountain Snow Flake) jelöléssel is, amely a három hegycsúcsos hópehely szimbólumot mutatja.) ,,Az más kérdés, hogy hol, mennyire veszik szigorúan ezt az előírást. Magyarországon például a téligumik használata sem kötelező, csak ajánlott. Ezért nálunk nem foglalkoznak azzal, hogy megfelel-e az abroncs a téligumikra vonatkozó előírásoknak. Más a helyzet, ha valaki balesetet okoz, mert akkor a biztosító az elsők között vizsgálja ezt a kérdést és épp az uniós előírásokra hivatkozva tagadhatja meg a keletkezett kár megtérítését, ha nem volt megfelelő téligumi az autón. Sőt, a biztosítók még a négyévszakos gumik esetén sem fizetnek, mert az uniós szabályok ezeket sem tekintik téliguminak.”

A szakember hozzátette: Ausztriában, illetve Németországban a havas, jeges hegyi utakon komoly jelentősége van annak, hogy megfelelően felkészített járművekkel közlekedjenek az autósok, ehhez hozzátartozik a kellően barázdált téligumi is. „Teljesen természetes és normális ez a hozzáállás ezekben az országokban, de nem csupán az osztrákok és a németek veszik szigorúan az uniós szabályok betartását és betartatását, a legtöbb uniós tagállamban ellenőrzik a téligumikat" – hangsúlyozta Vályi. ,,Így próbálják elkerülni az érintett tagállamok, hogy tömegbalesetet okozzon valaki, aki olyan helyről jön, ahol nem ennyire szigorúak a szabályok, illetve azok betartatása.”

Ausztriában és Németországban 60-80 euró (24-32 ezer forint) is lehet a büntetése annak az autósnak, aki nem az EU-előírások szerinti téligumival kel útra. Az abroncsokat úgynevezett mélységi ellenőrzés keretében vizsgálják meg, a téli időszakban a külföldről érkező autósoknak számítaniuk kell arra, hogy a rendőrök megállíthatják őket egy ellenőrzésre.

Vályi István elmondta, hogy 2018 óta már csak az új szabályozásnak megfelelő téligumikat gyártanak, a problémát az okozhatja, hogy a gumik hivatalosan tíz évig is használhatók, ha addig nem kopnak el. Bár úgy gondolja, kevés téligumi bír ki tíz évet. „Nem lehet megmondani, melyik gumi, hány évig bírja, ez több összetevőtől függ, meghatározza az autó típusa, mennyit közlekedik a jármű akkor, amikor tele van és nagyobb a súlya, de a megtett táv sem mindegy. Egy üzletkötőnél, aki évi 40-50 ezer kilométert is közlekedik, sokat jár autópályán, egészen más a gumik élettartalma, mint annál, aki kizárólag a városban használja az autóját és nem megy vele évente 4-5 ezer kilométernél többet. Napjainkra megváltoztak az autózási szokásaink, sokkal többet használjuk a kocsinkat, mint régen, a technikai fejlesztésekkel az autók tömege is nőtt, az előírások is változnak. Egy gépkocsi például, ami 2012-ben a törésteszten 5 csillagot kapott, könnyen lehet, hogy idén nem kapna 2-nél többet.”

A négyévszakos Azoknak érdemes négyévszakos gumival közlekedni, akik egy évben nem autóznak 4-5 ezer kilométernél többet és nem hagyják el a lakóhelyüket, nem mennek a gépkocsijukkal autópályára vagy országútra. A többfunkciós gumi több időszakban is használható, de egyikre sem tökéletes, ezért érdemes alaposan átgondolni a megvásárlását.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a legjobb energia besorolású gumikkal lehet, hogy kevesebbet fogyaszt az autó, viszont ezek az abroncsok gyorsabban kophatnak. „Főleg a plug in hybrid és az elektromos autóknál lehet megfigyelni, hogy a legjobb energia besorolású abroncsnál a profilmélység alacsonyabb, mint a kevésbé jó besorolásúnál, ettől kezdve ki kell számolni, mi éri meg jobban: korábban lecserélni a gumit, mert gyorsabban kopik vagy tartósabb gumival közlekedni, aminél kicsit rosszabbak a fogyasztási mutatók.”

Arra a fölvetésre, hogy 30-40 évvel ezelőtt vagy még régebben nem voltak külön téli- és nyári gumik, Vályi István úgy reagált: megváltoztak az autózási szokások, mások a gépkocsik paraméterei, biztonságosabbak lettek, nagyobb a tömegük, ami az abroncsokat is jobban terheli. Korábban nagyon tartós kaucsuk volt az autógumikban, ezeket már nem szabad használni, szintetikus anyagok helyettesítik, melyek élettartama rövidebb.