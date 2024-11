- Rejtélyes telefonhívás

Oroszország;Ukrajna;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;

2024-11-13 13:45:00 CET

Komoly viharokat keltett a Washington Post és a Reuters azon híre, amely szerint Donald Trump már két nappal az amerikai elnökválasztás után telefonon beszélt Vlagyimir Putyinnal, s erről előzőleg Ukrajnát is tájékoztatták. Először Kijev cáfolt, mondván semmiféle információt sem kapott előzetesen, majd a Kreml tagadta, hogy Trump beszélt volna Putyinnal. Dmitrij Peszkov szóvivő azt mondta, Putyinnak jelenleg nincs konkrét terve arra, hogy beszéljen Trumppal. "Ez teljesen valótlan. Ez puszta fikció, csak hamis információ" – mondta Peszkov. "Nem volt beszélgetés" – fejtette ki.

A Washington Post közlése szerint a megválasztott amerikai elnök sürgette az orosz államfőt arra, hogy ne eszkalálja az ukrajnai háborút, és emlékeztette őt az Egyesült Államok jelentős katonai jelenlétére Európában.

Több más forrás szerint megvitatták „egy újabb telefonhívás lehetőségét az ukrajnai konfliktus megoldására”.

Pénteken a Kreml azt közölte, Putyin kész tárgyalni Ukrajnáról Trumppal – de ez nem jelenti azt, hogy hajlandó megváltoztatni Moszkva követeléseit –, nevezetesen, hogy Ukrajna feladja NATO-csatlakozási ambícióit, és mondjon le a jelenleg Oroszország által elfoglalt területekről.

A Washington Post azt állította, két forrás is jelezte, hogy az ukrán kormányt tájékoztatták a Trump és Putyin közötti telefonbeszélgetésről, és nem tiltakoztak a beszélgetés ellen. Az ukrán külügyminisztérium ezután közölte azt, "lehetetlen", hogy Ukrajna jóváhagyta volna ezt a telefonbeszélgetést. Kijev egyébként eleve komoly kétségeit fejezte ki annak kapcsán, hogy Trump tényleg felhívta-e az orosz elnököt. Ezt a Politicónak mondta el egy Volodimir Zelenszkijhez közel álló ukrán tisztviselő. Kijev többször is kijelentette, az orosz invázió rendezéséről nem szabad tárgyalásokat folytatni Ukrajna nélkül.

Trump kommunikációs igazgatójától, Steven Cheungtól sem lehetett többet megtudni arról, sor került-e egyáltalán a telefonhívásra: "Nem kommentáljuk a Trump elnök és a világ más vezetői közötti magánhívásokat" – jelentette ki. Akad olyan feltételezés, amely szerint Trump között volt kapcsolatfelvétel, ám ez nem volt közvetlen.

Joe Biden hivatalban lévő amerikai elnök, aki január 20-án adja át a hatalmat Trumpnak, közölte, figyelmeztetni kívánja Trumpot és a kongresszust, ne hagyják magukra Ukrajnát, tudatta a sajtóval az elnök egyik magas rangú tisztviselője. Biden és Trump szerdán találkozik az Ovális Irodában.

A CBS News-nak adott interjújában Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó elmondta: "Biden elnöknek a következő 70 napban lehetősége lesz arra, hogy a kongresszus és a hivatalba lépő adminisztráció elé terjessze azt az érvet, miszerint az Egyesült Államoknak nem szabad eltávolodnia Ukrajnától”. Ha Washington felhagyna Kijev további támogatásával,

az „instabilitást eredményezne Európában", fejtette ki. A hivatalban lévő elnök mandátuma alatt Washington több tízmilliárd dollár katonai és gazdasági segélyt nyújtott Ukrajnának - olyan finanszírozást, amelyet Trump és néhány támogatója többször is bírált. Trump tavaly többször is azt állította, hogy Putyin soha nem támadta volna meg Ukrajnát, ha ő ült volna a Fehér Házban, és többször is kijelentette, újraválasztása esetén "24 óra alatt" lezárja a háborút. Zelenszkij ukrán elnök vasárnap este azt mondta, "az erőnek és a diplomáciának együtt kell működnie a két és fél éve tartó háború lezárása érdekében".