- Most érdemes kiírni a választást Dublinban

Írország;Sinn Fein;

2024-11-12 13:46:00 CET

Fény derült a dublini politikai élet legrosszabbul őrzött titkára. Simon Harris kormányfő, ír hivatalos nevén taoiseach, múlt hétvégén felkérte Michael D. Higgins elnököt az alsóház feloszlatására. Ennek megtörténte után 30 napon belül kell megrendezni a nemzetgyűlési választást, amire egy rövid kampány után, november 29-én kerül sor.

A liberális-konzervatív Fine Gael párt vezetője, aki csak ez év tavaszán lépett hatalomra 38 évével az ország történetének legfiatalabb kormányfőjeként, arra hivatkozott a 2025 márciusában esedékes voks előrehozatalakor, hogy "most érdemes" sort keríteni egy új mandátum megszerzésére a kormány számára. Politikai elemzők inkább arra gondolnak, hogy Harris döntése mögött a legfőbb ellenzéki párt, a Sinn Féin gyengélkedése áll a közvélemény-kutatások szerint. A nacionalista, republikánus tömörülés vezetője, Mary Lou McDonald korábban nagy eséllyel pályázott az Ír-sziget déli részének első női miniszterelnöki címére, ám pártja jelenleg csak 18,6 százalékos népszerűséget élvez, szemben a Fine Gael 24,7, illetve annak eddigi koalíciós partnere, a kereszténydemokrata Fianna Fáil 21,4 százalékával. A korábban az Ír Köztársasági Hadsereg politikai szárnyaként emlegetett párthoz tartozik Michelle O'Neill északír első miniszter is, miután a Sinn Féin került ki győztesen a legutóbbi, 2022-es belfasti tartományi voksból. A párttól azonban a határ egyik oldalán sincsenek soha távol a belső viszályok és botrányok, melyek most dublini választási reményeiket tépázták meg.

A voks kihirdetésekor Simon Harris köszönetet mondott koalíciós partnereinek, a Fianna Fáil mellett a Zöldeknek az elmúlt években közösen elért előrehaladásért, annak ellenére, hogy "nem értettek egyet mindenben, de az ír emberek közös érdekeiért képesek voltak együtt fellépni". A kormányfő hangsúlyozta, Írország befolyása nemzetközi szinten is számottevő, különösen a „kelta tigrisként” emlegetett gazdasági fellendülés eredményeként. A választás felvezetéseként Harris 10,5 milliárd euró értékű adócsökkentési és közkiadás-növelő intézkedéseket jelentett be. Micheal Martin, a Fianna Fáil frontembere, egyben tánaiste, miniszterelnök-helyettes már korábban célzott arra, hogy nem szabad biztosra venni a koalíció folytatását. A Sinn Féinnel egyik nagy párt sem vállalja a kormányzati együttműködést, és viszont, McDonald is eleve kizárta, hogy bármelyikükkel közösködne. Az ír újraegyesülést is zászlójára tűző politikus asszony szerint "rendkívüli választásról" van szó, hiszen száz év óta először emelhet hatalomra az ír nép egy olyan kormányt, melyben sem a Fianna Fáil, sem a Fine Gael nem vesz részt. A parlamentnek 174 tagja van, a kormánytöbbséghez 88 képviselőre lesz szükség.