- Szent-Iványi István: Donald Trump ünneplése nem garantál előnyöket, mosolyt kaphatunk, vámkedvezményt nem

2024-11-12 18:34:00 CET

Mint mondta, nevetséges az a kormányközeli nyilvánosságban hangoztatott állítás, miszerint az Egyesült Államok megválasztott elnöke a magyar miniszterelnököt fogja felhívni, ha Európával akar beszélni, már csak azért is, mivel szerinte Giorgia Meloni olasz miniszterelnök sokkal közelebb áll hozzá. A szakértő úgy véli, az országnak nem lesz haszna Trump győzelméből, ám a Fidesz-tábor ünnepelhet, mert mindent feltettek egy tétre, és bejött.

Szent-Iványi István szerint, bár lesznek látványos kézfogások, ezt a jó kapcsolatot nem fogják aprópénzre váltani. Ugyan a miniszterelnök szerint a republikánus politikus diadala hatalmas gazdasági előnyökkel fog járni, ez kétséges, hiszen Donald Trump kemény vámpolitikát fog követni az Európai Unióval szemben. Ez különösen a német autóipar számára lehet fájdalmas, és mivel Magyarország gazdasága nagymértékben függ a német autóipari cégektől, ezek a vámok hátrányosan érinthetik a magyar beszállítókat, és így az exportot is.

Részlet a videóinterjúból:

Problémát jelenthetnek a magyar-kínai kapcsolatok is, amelyek nagyon szívélyesek, ráadásul még szorosabbá válnak a hatalmas hitelfelvételekkel. Ezt biztosan nem nézi jó szemmel az a Donald Trump, aki korábbi elnöksége alatt is fellépett a kínai cégekkel szemben, például a Huawei ügyében. Ha Trump továbbra is nyomást gyakorol a Kínával baráti politikát folytató országokra, ez új feszültségeket generálhat Orbán Viktor és az Egyesült Államok között.

Szent-Iványi István egyben jelezte, Donald Trump győzelme arra ösztönözheti Európát, hogy függetlenebb védelmi képességeket fejlesszen. Ez különösen Emmanuel Macron francia elnök számára lehet fontos, aki már Donald Trump korábbi elnöksége idején is sürgette az európai stratégiai autonómiát. Újraválasztása új lökést adhat az európai országoknak, hogy önállóbb védelmi ipart építsenek ki, amely kevésbé függ az Egyesült Államoktól.