„Hát menjünk szép sorjában, először is mondd meg nekem, mi az a gitt? - Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. - És ezt te kapartad ki? - Nem, kérem, ez az egyleti gitt. Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles mindennap legalább egyszer megrágni…, mert különben megkeményedik…”

Molnár Ferenc Pál utca fiúk című regényéből van az idézet, talán mindenkinek ismerős. A Fidesz egyleti gittje a pedofília.

Nemrég egy újabb szájba került a közös gyurma, Semjén Zsolt - aki a kegyelmi botrány óta is személyes jó barátja Balog Zoltánnak - nyújtott be gyermekvédelmi törvénymódosító javaslatot, és az már természetes, hogy a pedofília témájában. Mert nem telhet el úgy hét, hogy valamilyen formában elő ne kerüljön ez a terület, mint a gyermekvédelmi rendszer kizárólagos problémája.

Ezzel a vitán felül egyik legaljasabb bűncselekménnyel hergeli az embereket a kormány, és leplezi a saját felelősségét. Mert a kórházakban továbbra is hónapokig várakoznak olyan újszülöttek, akiket a gyermekvédelemben kellene elhelyezni, de a sehol nincs számukra hely. A napokban egy újabb kórházból kértek segítséget kilenc kisbaba gondozásához. És ezen kívül még számtalan súlyos hiányosság jellemzi a területet.

Ám az ország vezetői, élükön Semjén Zsolttal, mintha erről nem is tudnának. A miniszterelnök helyettestől egyébkét sem áll távol, hogy a politikai előny érdekében, magas szintű igényességgel akár szakállas bácsikkal fenyegetőzzön az első szexuális tapasztalatokkal kapcsolatban. És most sem hazudtolta meg, sőt, felül múlta önmagát. Törvényjavaslatában a gyermekvédelemben dolgozókat ellenőrző Nemzeti Védelmi Szolgálat munkatársainak adna szabad kezet a pedofilok üldözéséhez. De nem is akárhogy, a hatályos törvény 204-es paragrafusában felsorolt összes bűncselekmény elkövetésére felhatalmazza őket. Így a rendőrök megszerezhetnek, tarthatnak, kínálhatnak, átadhatnak, hozzáférhetővé tehetnek, készíthetnek, forgalomba hozhatnak tizennyolcadik életévet be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvételt, vagy felvételen való szereplésre hívhatnak fiatalokat.

Tehát, ha K. József nevelővel kapcsolatban felmerül a gyanú, hogy a városi gyermekotthon kislányait kukkolja fürdés közben, akkor a rendőrök akár készíthetnek fotókat a gyerekekről, hogy tőrbe csalják Józsi bá’-t.

Melyik nagyobb aljasság? A kukkolás, vagy a leleplezésnek ez a módja?

De van ennek a törvényjavaslatnak egy másik vetülete is. Miközben a gyermekvédelemben dolgozóknak a folyamatos gyanúsítással kell együtt élniük, az egyházi személyeknek – akikről sorra derültek ki gyalázatos tettek - a kifogástalan életvitel vizsgálaton sem kell részt venniük. Az NVSZ persze rögtön leszögezte: a törvény célja az, hogy ne kövessen el bűncselekményt a tiszt, ha a gyermekvédelmi dolgozó pornográf felvételt ad át neki. Csakhogy a javaslat nem erről szól, nincs benne ilyen korlát. Semjén addig rágta a gyurmát, hogy az kifolyt a száján. Itt az ideje, hogy az egyleti gitt végre megkeményedjen, és kiszáradjon.