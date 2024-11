- „Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie” - Új-Zéland kormánya bocsánatot kért az állami és egyházi intézményekben történt fizikai és szexuális visszaélések miatt

bántalmazás;bocsánatkérés;Új-Zéland;intézmények;szexuális erőszak;gondozottak;

2024-11-12 11:52:00 CET

„Ennek soha nem lett volna szabad megtörténnie

Ma a kormány nevében bocsánatot kérek mindenkitől, akit bántalmaztak, akinek ártottak és akit elhanyagoltak, amíg gondozás alatt állt” - jelentette ki Christopher Luxon miniszterelnök a wellingtoni parlamentben keddi ülésén.

A hivatalos bocsánatkérést nyilvános, átfogó vizsgálat előzte meg, amely megállapította, hogy 1950 és 2019 között több mint 200 ezer, állami és egyházi intézményben gondozott gyermek és felnőtt szenvedett el valamilyen abúzust. A vizsgálóbizottság több mint 2300 bántalmazottal beszélt. Jelentésükben felsorolták az állami és egyházi fenntartású intézményekben elkövetett visszaéléseket, köztük nemi erőszakot, sterilizálást és elektrosokkot.

Az új-zélandi parlament keddi ülésén, amelyen 200 áldozat és családtag is részt vett, a kormányfő kiemelte, a túlélőktől az áldozatok és hozzátartozóik megbocsátását a saját kormánya és az előző kormányok nevében is kéri. A jelentés több mint száz ajánlást fogalmazott meg, és ezek között az új-zélandi kormányt, valamint a katolikus és az anglikán egyház vezetőit is bocsánatkérésre szólította fel. Kiderült, különösen kiszolgáltatottak voltak a visszaélésekkel szemben a maori őslakosok, valamint a szellemi vagy fizikai fogyatékossággal élők.

A keddi parlamenti ülésen Luxon arról is beszámolt, hogy 2025. november 12-én nemzeti emléknapot tartanak, és elkezdik azoknak az emléktábláknak, utcaneveknek az eltávolítását, amelyek a bizonyított elkövetők előtt tisztelegtek, és a pszichiátriák vagy más gondozóhelyek névtelen sírjaiba temetett áldozatainak állítanak inkább emléket. Az állami gondozás biztonságának javítását szolgáló törvénytervezet első olvasatát kedden szintén tárgyalta az új-zélandi parlament.

A Magyarországtól igen távoli országban történteknek azonban hazánkra nézve is lehet tanulsága, hiszen az év elejék kipattant kegyelmi ügy hátterében – amelybe belebukott az akkori államfő Novák Katalin és Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és amelyben Balog Zoltán református püspök szerepe máig nem tisztázott – a bicskei gyermekotthonban történt pedofil bűncselekmények állnak. Azóta több hasonló ügy is napvilágot látott.