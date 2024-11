- Daróczi Csaba lett "Az Év Természetfotósa"

az év természetfotósa;

2024-11-13 16:46:00 CET

Idén 32. alkalommal hirdettek eredményt "Az Év Természetfotósa" pályázatán - 2024-ben a kitüntető címet Daróczi Csaba nyerte, akinek 16 képe szerepel a legjobbak között, ez abszolút csúcs a verseny történetében. Az év ifjú természetfotósa Gazsi Máté. Az év természetfotója Lőrincz Ferenc Lőrinc: A küzdelem című képe lett. A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége felhívására 2825 érvényes kép érkezett 143 szerzőtől. Az utolsó fordulóban 123 mű versengett. A díjakat november 12-én adták át a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol megnyílt a pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítás, ami január 30-ig lesz látható. A hagyományokhoz híven bemutatták a döntőbe jutott fotókból összeállított, Az év természetfotói – Magyarország 2024 című kötetet is.

Kalotás Zsolt a zsűri elnöke elmondta: „Az igazán kiváló természetfotó mindig üzenet is. Olyan ablak, amely betekintést nyújt a természet titkaiba, felfedi a látvány mögötti lényeget, rögzíti azokat a pillanatokat, amelyek olyan gyorsan játszódnak le, hogy a szemünk képtelen követni, de továbbgondolva láttatni engedik a közelmúltat vagy a jövőt. Elkalauzolnak olyan rejtelmes helyekre, ahol még álmunkban sem jártunk, olyan vizuális élményekkel ajándékoznak meg bennünket, amelyek életünk végéig elkísérhetnek. De felhívások vagy vészkiáltások is lehetnek, hogy változtassunk megszokott, kényelmes életünkön, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek is lehetősége legyen átélni azt a temérdek földi csodát, amit az élő természet nyújt számunkra.”