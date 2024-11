- Ez sarc lesz a végső?

Varga Mihály;költségvetési törvény;magyar gazdaságpolitika;osztogatás;2025;

A jövő évi költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése – ezt maga Varga Mihály közölte a pénzügyi terv benyújtásakor. Ezek szerint ez mégsem a béke költségvetése lesz, talán azért, mert annyira bornírt ez az egész, hogy belátták a Fideszben: nem tolják tovább ezt az ügyet. Hisz béke még egy jó darabig nem lesz Ukrajnában.

Ellenben nagyon is árulkodó az új gazdaságpolitikáról szóló szlogen. Ezek szerint az eddig követett irány a kormány, Varga és a Fidesz szerint is rossz. Ezt ma már látja az utca embere, amikor szembesül az árakkal a boltokban, látják a nyugdíjasok, akiknek a nyugdíja végletesen elszakad a bérektől, látják nagyvállalatok vezetői, akik szerint a magyar gazdaságpolitika legnagyobb kolonca a kormány, látják a kkv-k, amelyek évek óta szenvednek a magyar mocsárban.

Probléma ott kezdődik, hogy

nincs itt semmiféle új gazdaságpolitika: továbbra is az akkugyáraktól, az autógyáraktól várják a gazdaság felpörgését és ugyanazt gazdasági merényletet készülnek elkövetni, mint 2022-ben.

Osztogatással felpörgetik az inflációt, leértékelik a forintot, jön a 450 forintos euró és a választások, majd utána érkezik a kiigazítás. Vagyis négy év helyben járás.

Béke vagy új gazdaságpolitikai büdzsé, végül is Varga szempontjából tökéletesen mindegy. Egy miniszteri karrier végnapjait látjuk, ha minden jól megy és ha Varga még fél évig bírja Orbán kegyét. Vargának hihetetlen lehetősége nyílik a NER-ből való katapultálásra: hat, de akár 12 évre is a jegybankelnöki székbe kerülhet. Ezzel zárhatja politikai pályafutását. Nem kell többet költségvetéssel bajlódnia, az is borítékolható, hogy nem csesz el újabb és újabb büdzséket, nem kell 2025 márciusban azon törnie a fejét, hogy honnan is teremtsen elő 1000 milliárdos kiigazítást, mint az történt idén is. Neki már ez a sarc lesz a végső. Nekünk meg marad az új gazdaságpolitika, ugyanaz, mint az elmúlt tíz évben. Ötlettelenség, kivárás, csodavárás. Majd jön a csalódás, a kiigazítás. Ismerjük a menetrendet.