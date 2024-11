- Orbán Viktor: Nem áldozhatjuk fel az iparunkat a klímavédelemért, továbbra is használjuk a földgázt, az olajat és az atomenergiát

ipar;Orbán Viktor;áldozat;éghajlatváltozás;COP29;

2024-11-12 20:00:00 CET

Klímapolitikánkat körültekintő megfontolásnak és józan észnek kell vezérelnie, nem pedig ideológiának, túlzott riadalomnak vagy pániknak – fogalmazott a magyar miniszterelnök, aki több mint 40 állam- és kormányfő között szólalt fel az Azerbajdzsánban tartott tanácskozáson.

Orbán Viktor köszönetet mondott az Azerbajdzsánt vezető Ilham Alijevnek a klímacsúcs befogadásáért. Azerbajdzsán Európa kulcsfontosságú partnere éghajlat-politikai céljaink elérésében, így ideális hely a mai konferencia megrendezésére - emelte ki.

Emlékeztetett, a múlt héten Budapest adott otthont az Európai Politikai Közösség, majd az Európai Tanács csúcstalálkozójának is, így csaknem ötven állam- és kormányfő gyűlt össze a magyar fővárosban. Orbán Viktor felidézte, a múlt heti budapesti informális EU-csúcson az európai vezetők egy új nyilatkozatot fogadtak el a gazdasági versenyképességről, ami az EU klímaügyi megközelítését is alakítani fogja.

Küldetésünk, hogy Európát versenyképesebbé tegyük, és ezzel a vízióval közelítünk a klímavédelemhez. Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarország a világ azon kevés országai közé tartozott az elmúlt években, amely a kibocsátás csökkentésével párhuzamosan tudta javítani gazdasági teljesítményét. Ebben a folyamatban nem áldozhatjuk fel iparunkat vagy mezőgazdaságunkat; folytatnunk kell a zöld átmenetet, miközben továbbra is használjuk a földgázt, az olajat és az atomenergiát. Leszögezte,

az éghajlatváltozás árát nem fizethetik meg a gazdák, akik gazdaságunk és társadalmunk gerincét alkotják. A gazdákra és a vállalatokra nem róhatnak irreális terheket vagy bonyolult szabályokat,

inkább gyakorlati támogatást kell nyújtani nekik. A zöld átmenetet és a klímaváltozás elleni harcot nem az üzleti közösség ellenében, hanem velük együttműködésben kell megvalósítani - fejtegette a minisuzterelnök, hangsúlyozva, világos pénzügyi garanciákra és jelentős befektetésekre van szükség, a nagyvállalatoknak pedig méltányosan hozzá kell járulniuk a klímavédelemhez.

Magyarországra kitérve Orbán Viktor emlékeztetett, úgy pozícionáljuk magunkat, hogy az elektromos járművek fejlesztésében és az áramtárolásban jelentős szereplők legyünk. Továbbra is befektetünk a már amúgy is erős nukleáris iparunkba, 70 százalékra növelve részesedését a teljes elektromos igényünk kielégítésében. Hozzátette azt is, hogy földrajzilag kulcsszerepet játszunk a Kelet és Nyugat közötti energiatranzitban. Magyarország a legalacsonyabb lakossági rezsiköltségekkel tűnik ki Európában, miközben az elmúlt évek egyik legmagasabb zöldenergia-bővülését érte el - jegyezte meg.

Magyarország vezető szerepet tölt be a gazdaságilag fenntartható éghajlatvédelem területén, és az EU-országok között a negyedik helyen áll az egységnyi megtermelt energiára jutó szén-dioxid-kibocsátás csökkentésében - emlékeztetett. A jövőről szólva elmondta,

2030-ra még ambiciózusabb célokat tűztünk ki, Nem 40, de egyenesen 50 százalékos csökkentést célzunk meg például az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében.

Közös munkával egyensúlyba tudjuk hozni az ambíciót a pragmatizmussal, Európát az éghajlatváltozás elleni küzdelem globális vezetőjévé téve, kompromisszumban iparunk és mezőgazdaságunk jólétével - zárta felszólalását Orbán Viktor.