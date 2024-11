- Elon Musk kormányzati szerepet kap Donald Trumptól, kezd összeállni az új republikánus adminisztráció miniszterjelöltjeinek a listája

Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;

2024-11-13 07:16:00 CET

A Fehér Házba visszatérő, hamarosan hivatalba lépő amerikai elnök, Donald Trump fontos pozíciókat jelentett be leendő kormányában. A CNN szerint Mike Waltz floridai republikánus képviselő lesz a nemzetbiztonsági tanácsadója, Pete Hegseth veteránt, a Fox & Friends Weekend társműsorvezetőjét jelölte ki védelmi miniszternek.

Donald Trump egy korábbi New York-i republikánus képviselőt, Lee Zeldint választotta a Környezetvédelmi Ügynökség élére. Az új elnök Elise Stefanik New York-i képviselőt választotta ENSZ-nagykövetének, Mike Huckabee korábbi arkansasi kormányzót az Egyesült Államok következő izraeli nagykövetének, Steve Witkoff ingatlanfejlesztőt és régi barátját pedig az ország közel-keleti különmegbízottjának jelölte ki. Azt is közölte már, hogy az előző kormányának bevándorlási és vámhivatali vezetőjét, Tom Homant bízza meg a határügyekkel. Trump első fontos bejelentése a múlt héten az volt, miszerint kampánymenedzsere, Susie Wiles lesz a Fehér Ház kabinetfőnöke, az első nő ezen a fontos poszton. A veterán republikánus ügyvéd, Bill McGinley a Fehér Ház tanácsadója, John Ratcliffe pedig a CIA igazgatója lesz. dél-afrikai– amerikai üzletember, az X, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa, Elon Musk, illetve Vivek Ramaswamy fogja vezetni az új, úgynevezett kormányzati hatékonysági minisztériumot.

A CNN forrásai szerint a külügyminiszteri posztra várhatóan Marco Rubio floridai szenátort jelölik, Kristi Noem dél-dakotai kormányzóból pedig belbiztonsági miniszter lesz. Stephen Miller, Donald Trump bevándorlási tanácsadója a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke lehet, míg Doug Burgum észak-dakotai kormányzó az energiaügyért felelhet. Jay Clayton, az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) volt elnöke az igazságügyi miniszteri tisztség várományosai között van, de esélyes a posztra Bill Hagerty tennessee-i republikánus szenátor, aki korábban az Ukrajnának nyújtott segélyek azonnali csökkentését követelte. A pénzügyminisztérium vezetésére szintén több név merült fel, egyikük Scott Bessen.

A hírcsatorna szerint várhatóan Taylor Budowich, Trump korábbi tanácsadója lesz az elnök személyzeti és kommunikációs kabinetfőnök-helyettese.