- Emigránsok

Ha nem a Reuters adja hírül, esküszöm, el sem hiszem. Így meg hinnem kell: a keresések alapján tömegével költöznének külföldre azok az amerikaiak, akik nem örülnek Donald Trump elnökválasztási győzelmének – nagyjából erre jutott a Reuters. A hírügynökség arról ír, hogy a Google adatai szerint a „Kanadába költözés”-re 1270 százalékkal többen kerestek rá a keleti parti szavazókörök zárásakor, mint 24 órával korábban. Új-Zéland esetén 2000, Ausztrália esetén 820 százalékkal nőtt meg a keresések száma.

Az új-zélandi bevándorlási honlapra tavaly ilyenkor egy nap alatt 1500, november 7-én viszont 25 ezer amerikai regisztrált. A határon túli letelepedéssel foglalkozó ügyvédeket is elárasztották a kérdések és kérések. A Reuters felidézi, már 2016-ban is volt egy ilyen hullám, miután Trump először nyert választást.

Evan Green kanadai bevándorlási ügyvéd azt mondta a Reutersnek, sokaknak főleg az amerikai társadalommal van bajuk, azzal a társadalommal, amely képes volt Trumpra szavazni. „Az emberek tartanak tőle, hogy el fogják veszíteni a szabadságukat” – mondta Green. Mindenesetre Kanadába már nem olyan egyszerű bejutni, pláne letelepedni, mint régebben, a kormány sokat szigorított a migrációs szabályokon. Az Egyesült Államok északi szomszédja már eleve rekordszámú menedékkérelmet kapott az idén, de most Amerika felől újabb nagy hullámra számítanak. Trump egyik fő kampányígérete az volt, hogy az engedély nélkül az USA-ban tartózkodó bevándorlókat tömegesen deportálni fogja. Így várható, hogy sokan félelemből észak felé, a kanadai határ irányába indulnak el.

Charles Poirier a kanadai rendőrségtől azt mondta a Reutersnek, hónapok óta készülnek erre. Poirier szerint ha mondjuk napi száz bevándorló vagy menekült érkezne délről, már az megterhelné a rendszert. 2017-ben egyébként lejátszódott hasonló, akkor a Roxham Road nevű, New York állam és Québec tartomány közti határállomáson próbáltak rengetegen bejutni Kanadába. Ezt azonban lezárták előttük, és a jelenlegi szabályozás szerint aki nem az erre kijelölt határátkelőkön kér menekültstátuszt, azt automatikusan visszafordítják.

A kanadai-amerikai határ a világ leghosszabbja, majdnem 8900 kilométeres. Ráadásul átszel olyan, nehezen ellenőrizhető, vad vidékeket, mint magashegységek, folyamok, hatalmas tavak, tajgaerdők. Mindenesetre a Kanadába igyekvők már így is egyre nagyobb számban próbálkoznak a zöldhatáron, hiába van emelt készültségben a kanadai rendőrség.

A cikk megemlíti még, csak júliusban 20 ezer menedékkérelem érkezett be a kanadai hatóságokhoz, a szeptemberi adat kicsit alacsonyabb, 16 400 lett. Jelenleg 250 ezer kérelem áll elbírálás alatt. A hatóságok a téltől tartanak, a gyakran akár a mínusz 30 fokot is karcoló hideghullámok sok, a vadonban a határon átkelő ember életét követelhetik. Mindenesetre a hullámot várhatóan ki fogják használni az embercsempészek is.

Az, hogy az emberek a lábukkal szavaznak, nem új. Az, hogy Amerika is ismerkedik a jelenséggel, mégpedig ilyen mértékben, az meglepő. Bármilyen kézenfekvő, a megoldás mégsem ez. Mi lenne, ha egyszer csak a lakosság jelentős része úgy döntene, neki nem tetszik, hogy kisebbségben maradt, és nekiindul. Ez a demokrácia felrúgása lenne. Márpedig a többség döntését, tetszik, nem tetszik, el kell fogadni. Keserű pirula ez, amit, le kell nyelni, bízva a jobb időkben. Ha valamit, hát ezt, megtanulhattuk már.