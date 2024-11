- Várkonyi Andrea azt állítja, megtalálta a minőségi társat, a házassága a sírig fog tartani Mészáros Lőrinccel

Házasság;Mészáros Lőrinc; NER;Várkonyi Andrea;

2024-11-13 11:28:00 CET

Ötvenéves lett Várkonyi Andrea, és ebből az alkalomból interjút is adott a Best magazinnak, megosztva életvezetési filozófiáját. A hvg.hu szemléje szerint ijesztőnek tartja a fél évszázadot, de igazából nem is érzi magát annyinak, ha külföldön szóba kerül a kora, 35-40 évesnek nézik.

A szemle szerint az interjúból megtudhatjuk, hogy Mészáros Lőrinc felcsúti oligarcha felesége

pár évvel ezelőttig még nem használt szemránckrémet,

a genetikájának köszönheti, hogy nem látszik ötvenévesnek,

semmilyen beavatkozást nem végeztetett az arcán, csak egy kis botoxot, „a nyári hunyorgások” előtt és után.

Az interjúban szóba került az is, miképp alakult át a jórészt állami megrendelésekből az ország leggazdagabb emberévé váló egykori gázszerelő külső megjelenése. Várkonyi Andrea azt mondta róla: – A hihetetlen akaraterejének köszönhetően fogyott le, és ezt folyamatosan tartja is. Odafigyelünk mindketten az étkezésünkre, több halat eszünk, mint csülökpörköltet. Zsír- és lisztmentesen étkezünk, minimális szénhidráttal – árulta el.

Várkonyi Andrea azt is mondta, úgy gondolja, megtalálta a „minőségi társat”, akire évekkel ezelőtt vágyott. – Arra vágytam, hogy elhiggyem majd egyszer valakinek, értem tesz dolgokat, és boldoggá tud tenni, és én is őt azzal, amilyen vagyok. És ez megadatott. Boldog vagyok, és tudom, hogy ez a házasságom a sírig fog tartani. Talán ez a tudat és látni a lányom, ahogy felnőtté válik, a legszebb születésnapi ajándék – fogalmazott.

Ennek megfelelően Mészáros Lőrinc felesége megosztott egy-egy párkapcsolati-életvezetési tanácsot is. Ő ugyanis, mint mondta, öt évtized múltán sem veszített a „női energiáiból”, és nem is tervezi elengedni magát. – Nem csak azért, mert van egy nagyszerű férjem, aki nőként tisztel és kezel, hanem mert én magam igénylem ezt. Az „én koromban” meg a „nekem már mindegy” hozzáállás szerintem rossz, egy nő igenis legyen minden korban nő, és ez nem pénztárcafüggő. Nem szabad elengedni magunkat. Az is fontos, hogy minden korban legyenek feladataink, céljaink, mert többek közt ez tart fitten testileg és szellemileg is. Ezt tanultam meg a saját családomtól is – mondta.