- Fábián Krisztina: Kiskanalak tánca

család;emlékezet;kávézás;

2024-11-16 08:16:00 CET

Négyéves lehettem, gyakran

vigyázott rám délutánonként

a nagymamám

ismertem a szokásait,

a rituáléit,

az ebéd utáni alvásból

a ráncos kézben tartott

vastagfalú üvegpohárból

friss kávéillat

kúszott be a tisztaszobába,

az öreg ágyba,

az álmaimba és az

otthonmeleg

biztonságával ébresztett,

a vendégeknek szánt

kockacukorhegy a kredencen

tornyosult, egyet kiválaszthattam

és mama kávéjába mártottam

lehunytam a szemem

és a számban lassan elolvadt a vágyott felnőttlét

ez lett a mi közös rituálénk

amikor mama leesett lábról

a mi tiszta szobánkba

költöztettük

miniatűr világával együtt

idővel lemondott a szokásairól, majd később az életről is

de a közös kávézás még sokáig megmaradt,

ha kérdeztem, egy nyeletet kérek, ennyit

mondott, én a csík alattig töltöttem

a vastagfalú üvegpoharát

és a magamét is, hogy érezze,

nincs egyedül

lehunytam a szemem

és a számban lassan elolvadt a vágyott felnőttlét

ez lett a mi közös rituálénk

amikor apa főzte itthon a kávét

imádtam nézni, ahogy szakszerűen

megtölti a kotyogót, ám ő ezután

gyakran

belefeledkezett gondolatai erdejébe, a kávéfőző pedig

az erdőn kívül maradt, túlhevült és a durranást

követően a frissen festett hófehér falakra keserű,

sötétbarna kontinenseket mázgált a figyelmetlenség

anya dühös lett, de később mégis a viccesebb

családi legendák közé került a történet

és amikor nem robbant fel a kávéfőző,

akkor apu minden reggel hagyott nekem egy kortyot a kávéjából

a cukrot én kevertem el benne hogy érezze,

nincs egyedül

lehunytam a szemem

és a számban lassan elolvadt a vágyott felnőttlét

ez lett a mi közös rituálénk

és amikor anyával ketten maradtunk

a munka előtti őrült hajnali kapkodásban

néhány percre leültetett

és a nyugalom szigetére terelt minket

a közös kávézás

amikor az ereje és az évei fogytak, a kávéját én készítettem,

szigorúan a csíkig, egy pötty édesítővel itta,

és vele én is, hogy érezze,

nincs egyedül

lehunytam a szemem

és a számban lassan elolvadt a vágyott felnőttlét

ez lett a mi közös rituálénk

ilyenkor meséltem neki mindenről

és kinevettük

a gyengeségeinket

azt hittük, talán ettől erősebbé válunk

persze nem így történt

anyuban csak a kór erősödött

aztán lassan lemondott mindenről

először

a kávéról, később az életről is

sokáig nem bírtam ránézni a vastagfalú üvegpohárra

úgy éreztem,

elveszítettem mindenkit, és velük

elveszett az összes rituálé

hajnalonta magányosan,

kapkodva döntöttem magamba

az édesre hazudott keserű ébredést

de

amikor először kérdezted, hogy

iszunk-e együtt egy kávét

rádöbbentem, hogy felnőttél

és az együtt-tel visszakaptam

a közös kávézás nyugalmát,

az érzést, hogy nem maradtam egyedül

és hogy együtt kinevethetjük a gyengeségeinket

s míg korábban azt hittem, a szeretteimmel

együtt eltemettem az összes rituálét,

ma már tudom, hogy itt van, itt maradt velem, velünk,

minden vastagfalú üvegpohárban, benne

a kiskanalak táncában

a cukor oldódásában

a hajnali nevetésekben

a reggeli rohanásban

a családi anekdotákban

a nyelvemre olvadt felnőttlétben

– minden korty kávéban.