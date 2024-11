- Magyar Péter: Érdekes eszközt találtak a Tisza Párt irodájában

hangfelvétel;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-13 14:18:00 CET

„Jó reggelt! Tegnap este érdekes dolgot találtunk a TISZA Párt irodájában. Jelenleg szakértők vizsgálják az eszközt” - írta Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke azt is közölte, hogy épp Brüsszelbe tart. „Elolvastam a szebb napokat látott Magyar Nemzetben, hogy nemzetbiztonsági kockázat vagyok. Nem lehet, hogy inkább a Rogán Antal által irányított magán titkosszolgálatra gondolt a szerző?” - írta.

Az ellenzéki párt irodájában található „érdekes eszközöknek” azért lehet jelentősége, mert mostanában igencsak megszaporodtak a hangfelvételek a Tisza Párt körül. Magyar Péter vasárnap délután például rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be, hogy bizonyítani tudja, volt barátnője, Vogel Evelin a Fidesz megbízásából titokban felvételeket készített a Tisza Párt ülésein és akkor is, amikor kettesben voltak. Hozzátette, ezeket a felvételeket – összesen 11 órányit – átadta Kubatov Gábornak, a Fidesz alelnökének. Vogel Evelin Magyar szerint 30 millió forinttal zsarolta a Tisza Pártot, igaz, ezt történetesen ők is azzal támasztották alá, hogy készült erről egy hangfelvétel – a teljes anyag több mint másfél órás.

A Magyar Péterről készült hangfelvételek közül eddig egy került nyilvánosságra, ezen a Tisza Párt elnöke a többi közt arról beszél, hogy az emberek szája büdös, a „nyugdíjas kommandóját” pedig Vogel Evelinre uszítja.