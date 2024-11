- Vigyázz, kuss!

katonaság;Kálomista Gábor;

2024-11-15 06:00:00 CET

A honvédek jogállásáról szóló kormányrendelet szerint a katona „szolgálatteljesítési időn kívül, valamint az önkéntes tartalékos a rendelkezésre állás időszakában sem folytathat olyan tevékenységet, amely nem felel meg a katonai szolgálattal kapcsolatos erkölcsi elvárásoknak”, illetve a „honvédek internetes közösségi portálokon, képmegosztó felületeken való megjelenését” a honvédelmi miniszter, a vezérkari főnök, illetve a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat megtilthatja alárendeltjei és beosztottjai részére.

Erre hivatkozva küldött körlevelet az MH Összhaderőnemi Különleges Műveleti Parancsnokság parancsnoka az állománynak, s felhívta a figyelmet, hogy „a S.E.R.E.G. című sorozat kapcsán a negatív megnyilvánulásoktól és kommentektől tartózkodni szíveskedjenek”. A parancsnokság feladata amúgy hivatalosan az ország „függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása”. Hogy ezek közül melyik alrésze, hogy kvázi megtilthatja a hivatásos és szerződéses katonáknak, hogy az egymilliárdos állami támogatással készült, első részei alapján silánynak tűnő filmsorozattal kapcsolatban elmondják véleményüket, vélhetően a katonai titoktartás része marad.

Addig rendben, hogy egy fegyveres testületnél a bajtársiasság alapkövetelmény, ám a fogalomba azért nehéz beszuszakolni egy szórakoztatóipari terméket, még ha annak alaptémája kapcsolódik is a honvédséghez. Persze egyértelmű, hogy készítője, a Fidesz-propagandát korábban is erőteljesen megtologató Kálomista Gábor Megafilmjénél készült sorozat célja a kormány Irány a sereg! akciójának népszerűsítése, ám ettől még a S.E.R.E.G egy szimpla, kitalált történet, ilyen-olyan színészi produktummal. Hogy az ötvenes évek propagandafilmjeit időzően nívótlan, azt maguk a katonák is látják, szóvá teszik rangfokozattól függetlenül, mindezt feljebbvalói parancsszóval elhallgattatni legalábbis szánalmas, s szintén nem 21. századi kísérlet. Ráadásul meglehetősen negatív képet fest a katonaéletről: nemcsak a munkádba szólunk bele, hanem a magánéletedet, sőt a gondolataidat is megszabjuk. Amúgy gyere, vár a sereg! Csak kussolj!