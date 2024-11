főváros;Lázár János;

2024-11-15 06:00:00 CET

Lázár János nem finomkodik. Egyébként sem sajátja, de Budapest esetében hajlamos olyan messzire vetni a sulykot, hogy már azt se látni, hol ér földet. Nemrégiben Debrecenben harsogta, hogy a román határ közeli város – onnan valóban könnyebb átugrani az Orbán Viktor miniszterelnök által ajánlott tapasztalatszerzésre – társfőváros. Egyelőre. De ki tudja, lehet, hogy lesz még fentebb is.

Most pedig az Országgyűlésben értekezett a tárcavezető arról, hogy mi jár a magyar nemzet fővárosának, Budapestnek. Nagyjából semmi. Elvégre fejlettségét tekintve 157 százalékon áll az unió más városaihoz mérten. A fővárosi önkormányzat eleve az ország leggazdagabb önkormányzata, ráadásként itt élnek az ország leggazdagabb adófizetői. Utóbbiban lehet valami, hiszen a NER java mind itt vert tanyát, bár a zebrákat másutt tartják és az adófizetéshez nyilván van néhány offshore címük is. De a budai és belvárosi teraszokon való kávézásból, ebédekből még nem épít új hidat a város.

Lázár szerint van itt pénz mindenre, arra is, hogy a város a saját örömére építsen múzeumot, nem is egyet, hanem akár kettőt, közlekedésit és természettudományit, vagy ahogy később Vitézy Dávid – Lázár kedvenc közszereplője – felvetette, akár egy kórházat is. Ha már a kormánynak nem sikerül. Ja és még itt van a Lázár által emlegetett 12 milliárd, amit a kőbányai meg nem valósuló közlekedési múzeumra égetett el Vitézy. Még jó, hogy a kormány másutt – mert ugye, erre a „pénzégetésre” is az Orbán-kabinet adta a pénzt és az engedélyt – nem követ el ilyen hibát.

Vagy talán mégis. A város szélére tervezett szuperkórház építését hosszú altatás után tavaly törölték hivatalosan. A beruházásra helyből elköltöttek csaknem 14 milliárdot. A mocsaras, közmű nélküli telket 4,4 milliárdért vette meg az állam az Orbán szotyipartnerétől, nettó csaknem 9 milliárdért rendeltek terveket, a projektcéget 720 milliós vagyonnal hozták létre 2018-ban, amely azután milliókat fizetett ki Kocsis Máté feleségének igazgatósági tagként, a kormánypárti Megafon tulajdonosának, Kovács Istvánnak a felügyelőbizottság tagjaként, majd elnökeként. A közlekedési múzeumban is van égetési potenciál: 150 milliárdot készülnek rákölteni a szintén a pusztába, szintén egy autópálya melletti területre tervezett autógyári kiállítóhelyre.

Még jó, hogy Lázár tudja, mi a magyar adófizetőknek érdeke: az ország számos pontján legyenek elérhetőek a kulturális szolgáltatások. Bárcsak az lenne a legnagyobb gondunk, hogy a peremvidéken nincs komoly gyűjteménnyel bíró múzeum. De ha így van, akkor akár az új Nemzeti Galéria is megépülhetne ott. De azt speciel a Ligetben húzzák fel néhány tízmilliárdért. Mert a várban nem maradhat, hiszen akkor hol adnának estélyeket a türk, azeri, kínai, arab barátoknak.

Lázár szerint Budapest képes arra, hogy bármit megtegyen, amit akar, a saját örömére. Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy mit is akarunk mi, fővárosiak. Meddig finanszírozzuk a saját örömünk helyett a mások gazdagodását, szórakozását, örömét?