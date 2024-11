- Minden kilencedik magyar cukorbetegségben szenved

Magyarország;cukorbetegség;

2024-11-14 13:46:00 CET

„A magyar lakosság több mint 60 százaléka túlsúlyos. Az elhízási arány különösen a középkorúaknál és az idősebbeknél magas, de egyre több gyerek is érintett. A statisztikák azt mutatják, hogy a helytelen táplálkozás és a mozgáshiány is hozzájárul az elhízáshoz. Nagyon fontos a megelőzés: a rendszeres mozgás, az egészséges táplálkozás és a szűrővizsgálatokon való részvétel. És az, hogy amit évek óta hangoztatnak a szakemberek, azokat be is tartsák” – hangsúlyozta lapunknak Kis János Tibor, a János Kórház diabetológus főorvosa. Hozzátette: a megelőzésre még több pénzt és energiát kellene fordítani, közösségi felhívásokkal, programokkal, egészségneveléssel. Bár vannak új orvosi technológiák, gyógyszerek a cukorbetegségek kezelésére, de ezek csak a betegek együttműködésével, azaz életmódváltással karöltve hatásosak, azaz a testmozgás és a diéta nem megspórolható.

Az 1-es típusú cukorbetegség – amelyik mindenképpen inzulinkezelést igényel – gyógyítására jövőre megérkezhetnek hazánkba is az oki terápiás készítmények. Illetve már itthon is egyre népszerűbb az automata inzulinpumpa, ami az egyik legfejlettebb tüneti kezelési mód. „Ez egy okostelefonra hasonlító szinte mesterséges intelligenciájú készülék, ami a legkényelmesebb és legbiztonságosabb módon használható. Folyamatosan méri a vércukorszintet és öt percenként eldönti, hogy mennyi inzulint adagoljon a bőr alá, az eszköz övtartóra vagy akár melltartóra is csatolható” – magyarázza a főorvos.

A 2-es típusú cukorbetegség esetében újdonság, hogy a cukorcsökkentő gyógyszerek egy része már egyéb, súlyos betegség-megelőző hatású is, tehát vese- és szívelégtelenségre is hatékonyak. Illetve már kaphatóak olyan fogyasztó hatású orvosi készítmények, amelyekkel meg is előzhető a cukorbetegség, és műtét után is javítja az anyagcserét. Például ha egy 140 kilós beteg súlya 10-30 százalékkal csökken, már javul az életminősége és a cukorbetegség kezelésének sikeressége is. „Ezek igen drága, százezres nagyságrendű, orvosi rendelvényre és szigorú ellenőrzéssel szedhető gyógyszerek, amiknek hatásossága a metabolikus sebészettel vetekszik” – teszi hozzá a szakértő.

A növekedés világtendencia Hazánkban – a Magyar Diabetes Társaság felmérése alapján – nagyjából 772 ezer cukorbeteg felnőtt vált ki gyógyszert. De miután sokan nem szednek gyógyszert, vagy még nem is tudnak a betegségükről, a becslések szerint számuk összesen egymillió fölött lehet. A gyerekeknél az 1-es típusú betegség körülbelül ötezer főt érint, 100 ezer gyerekből 23-nál mutatják ki újonnan minden évben. Ez néhány évvel ezelőtt még csak 20 fő volt, az óriási növekedés világtendencia. A 2-es típusú cukorbetegség, ami többnyire az elhízás következtében alakul ki, többszáz gyereket érint itthon.

A cukorpótlókkal, cukorhelyettesítőkkel kapcsolatban (eritrit, sztívia stb.) sok az ellentétes információ, pró és kontra érvek sorakoztathatók fel. Úgyhogy erről a főorvos is csak diplomatikusan nyilatkozik: a nem cukorbetegek jó, ha csak mértékletesen fogyasztják a magyar élelmiszerügyi hatóságok által engedélyezett édesítőszereket. Akár gyerekek is kaphatnak belőlük bizonyos ételekbe kristálycukor helyett, de az előírt mennyiséget soha nem túllépve. Amire érdemes még figyelni, hogy már egészen kiskortól próbáljunk egészséges ételeket kínálni, édességek helyett lehetőleg idény-gyümölcsöket és minél többféle zöldséget, a fehér pékáruk helyett pedig teljeskiőrlésűt. „A rostokban gazdag étkezés megelőzheti az elhízást, próbáljuk megszeretni és megszerettetni a főzelékeket és a savanyúságokat. Ez a két ételtípus a magyar konyha egészséges kuriózuma és kincse, használjuk bátran őket, kekszek helyett gyümölcsöket rakjunk a gyerekek keze ügyébe és mindannyian mozogjunk minél többet” – javasolja a főorvos.