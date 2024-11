- Nem Európa kárára akar megállapodni Magyarország az Egyesült Államokkal

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2024-11-14 10:55:00 CET

Az a meglátásom, hogy az amerikai elnöknek vannak olyan ígéretei, amelyek az európai gazdaságra negatívan hathatnak, és ennek következményeként akár a magyarra is - mondta el a miniszter.

Gulyás Gergely kijelentette, a kabinetnek az a célja, hogy a kormány olyan megállapodást tudjon kötni, amely jó Európának, tehát nem Európa ellenében akarnak megállapodni. Erre most jelentős lehetőség nyílik. Láthatjuk, hogy a szenátusban biztos republikánus többség van. Például itt van a kettős adóztatás elkerüléséről szóló megállapodás, amelyet a jelenlegi adminisztráció zsarolásból, bosszúból mondott fel. Most itt a lehetőség, hogy ezt gyorsan újrakössük, ami máris komoly segítséget jelentene. Emellett vannak konkrét gazdaságpolitikai tervek és elképzelések, amelyekkel tovább mélyíthetjük az együttműködést. Egy generális vámpolitika, amely negatív hatással lehet az amerikai külgazdasági kapcsolatokra, valódi fenyegetést jelenthet, de rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, amelyekkel ezt ellensúlyozhatjuk, sőt akár előnyünkre is fordíthatjuk - fejtegette Gulyás Gergely.