kormányinfó;

2024-11-14 11:44:00 CET

A lap az építőipari visszaesésről is kérdez. Gulyás Gergely elmondta, az induló lakásfelújítási program és az új kedvezmények kézzel fogható, gyors segítséget jelentenek majd. Az ipari visszaesést illetően a tárcavezető közölte, ha béke lesz, minden sokkal jobb lesz, de nem csak innen várják az előrelépést, megkezdi a termelést a BMW és a BYD is. Az európai gazdasági környezet is javulni fog.