kormányinfó;

2024-11-14 11:43:00 CET

Azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési tervezet 397 forinttal számol átlagban, most meg 410 felett van, a miniszter azt mondta, hogy a költségvetés egyelőre hatályba sem lépett, januártól lesz majd érvényben. A becslést azért reálisnak tartja, elvégre volt már gyengébb is a forint mint most. A forint árfolyama szerinte nem tükrözi a gazdasági teljesítményt, inkább nemzetközi trendekről van szó, a Magyar Nemzeti Banknak kell a helyzetet kezelni.