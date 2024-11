- Észak-Korea a Patyomkin-falvakon túl

Észak-Korea;Jan Šibík;

2024-11-15 12:54:00 CET

A szerzőnek – aki maga is tart tárlatvezetéseket - nem szokása politikusok államközi látogatásaira menni fotósként, észak-koreai látogatásra azonban – már csak biztonsági okokból is – politikai delegációt kísérő stáb tagjaként juthatott el.

A külföldről érkezőkre évtizedek alatt becsontosodott rituálé vár Észak-Koreában: el kell látogatni a vezető dinasztia emlékművéhez, ahová kemény valutáért vásárolt virágokat kell elhelyezni. Csak ezt követően lehet elfoglalni a szállást. A vendégeket mindig a helyi szolgálatokhoz becsatornázott káderek kísérgetik. A szállodát senki sem hagyhatja el egyedül, a megmutogatott látnivalók pedig Patyomkin – falvakként működő turistaövezetek, néha parancsszóra énekelgető mezőgazdasági munkásokkal és a buszra egyenhosszú szoknyában várakozó nőkkel. Ezzel együtt sokatmondó például az a kép, amelyen egy rendőr gépjárműforgalom hiányában a bicikliseket terelgeti, mintha csúcsforgalom lenne.

Hatalmas szerencse kellett ahhoz, hogy Jan Šibík az ország igazi arcát is bemutató képeket is készíthessen. Erre a kínai határtól a fővárosig tartó, mintegy nyolcórás vonatozás során kerülhetett sor, amikor a vonat ablakából tudta fotózni a tájakat, embereket. A mostani, prágai tárlaton ezek a világszerte ritkaságszámba menő fotók is láthatók.