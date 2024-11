- Pénteken nyitnak a karácsonyi vásárok Budapesten

karácsony;advent;Vörösmarty tér;karácsonyi Vásár;Adventi vásárok;Szent István Bazilika;Budapesti Karácsonyi Vásár;

2024-11-14 19:11:00 CET

Pénteken nyílik a karácsonyi vásár a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilikánál Budapesten.

A Szent István téren az idei Advent Bazilika több újdonsággal várja a látogatókat, ilyen a csillagos égboltot idéző fényháló, a 12 méter magas karácsonyfa vagy a Mikulás széke. A színpadon hetente több alkalommal élő koncertek, kulturális produkciók várják a közönséget, a Bazilika homlokzatára vetített 3D fényfestés minden nap 17.30-tól látható félóránként.

Az Advent Bazilika idén is helyet biztosít jótékonysági kezdeményezéseknek, így a Szent István téren a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Együtt az Autistákért Alapítvány hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára.

A Vörösmarty tér közepén álló Vörösmarty szobrot hógömb, dekorációs elemként és multimédiás információs pontként is szolgáló LED-fal veszi majd körül. A tavalyi évhez hasonlóan QR-kóddal aktiválható közösségi játék is indul, a látványműhelyben kovácsmesterek mutatják be szakmájuk fortélyait, a gyerekek pedig ingyenesen utazhatnak a kisvasúton.

Az Advent Bazilika és a Vörösmarty Classic Xmas területén idén is válogatott hazai kiállítók, kézműves és gasztronómiai árusok kapnak helyet, mindkét vásár tematikus gasztro hétvégéket is tart. A tájékoztatás szerint fix áras termékeket is kínálnak, így hétköznap 1600 forintért, hétvégén pedig emellett 2500 forintért is kaphatók lesznek ételek.

