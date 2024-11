- Nagy pácban Le Pen

Marine Le Pen;

2024-11-15 13:34:00 CET

Komoly vihart kavart Franciaországban a Nemzeti Tömörülés fiktív alkalmazásainak ügyében indított vádemelés, írta honlapján a francia közszolgálati Radio France International (rtf.fr). A párizsi ügyészség ugyanis szerda este öt év, ebből két év feltételes szabadon bocsátás nélküli börtönbüntetés kiszabását kérte Marine Le Penre, az ellenzéki Nemzeti Tömörülés (RN) politikusára, továbbá 300 ezer eurós pénzbüntetést, valamint azt, hogy szintén öt évre tiltsák el a politikai választásokon való indulástól. A vád szerint a Le Pen nevével fémjelzett szélsőjobb RN 2004-2016 között fiktív alkalmazások révén 6,8 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül pártcélokra használt.

Az ügy nem újkeletű, 2015-ben az Európai Parlament elnökségének jelentésében szerepelt először hogy az akkor még a Marine Le Pen által vezetett fiktív szerződésekkel élt vissza az uniós pénzekkel, a párt által formálisan alkalmazott EP-asszisztensek közül többen soha nem jártak az Európai Parlamentben, hanem a Nemzeti Tömörülésnek dolgoztak Franciaországban, amit az EU-s szabályozás tilt.

A 2027-ben esedékes elnökválasztás nagy esélyesének számító Le Pen úgy reagált, hogy az ügyészség szándéka az, hogy őt kizárják a politikai életből és megfosszák a francia népet attól, hogy azokra szavazzon, akikre szeretne, valamint hogy tönkretegyék a nevével fémjelzett pártot.

„Ez egy katasztrófa forgatókönyv a Nemzeti Tömörülés számára”, idézte Le Pen szavait a Radio France International. A politikus ügyészségi erőszakról és hatalmi visszaélésről beszélt.

Hasonló álláspontra helyezkedett Jordan Bardella az RN jelenlegi elnöke, aki egyben az Orbán Viktor által gründolt EP-frakció, a Patrióták frakcióvezetője is. Bardella X-bejegyzésében a demokrácia elleni támadásnak minősítette az ügyészség kérését.

A francia sajtó szerint azonban a több éves ügyben kezdettől hangoztatott politikai indíték egyáltalán nem tompította a vádat. A rtf.fr szerint Le Pen valóban aggódhat, annak ellenére, hogy a szélsőjobb párt széles tábora máris aktivizálta magát és a közösségi médiában „I support Marine” hashtaggal sorjáznak a szolidaritási nyilatkozatok.

Mint ismert, a francia ügyészség számos fiktív alkalmazási és párttámogatási pénzügyi szabálytalanságokkal kapcsolatos esetben már könyörtelenül lecsapott. Börtönbüntetésre ítélték már Jacques Chirac valamint Nicolas Sarkozy elnököt, François Fillon volt miniszterelnököt is. Jelenleg sem csak Le Pen pártja ellen folyik eljárás fiktív alkalmazások miatt. Februárban a párizsi büntetőbíróság Macron elnök egyik legfőbb szövetségesét, a centrista Demokrata Mozgalmat (MoDem) vezetőjét, Francois Bayrou-t ugyan felmentette egy fiktív alkalmazási ügyben, de a tíz vádlott közül nyolcat felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek. A radikális baloldali párt, az Engedetlen Franciaország ellen még folyamatban van az eljárás.

Francia sajtóhírek szerint Marine Le Pen kockázata valós. Az ítélet jövőre várható, az elnökválasztás pedig 2027-ben lesz. A francia politika ebben a kérdésben is megosztott és nem csak a szélsőjobbot aggasztja Le Pen kizárása az elnökválasztási versenyből. Nemtetszését fejezte ki Gérald Darmanin volt belügyminiszter és a centrista MoDem képviselője, Richard Ramos is „ügyészköztársaság” veszélyét bírálta. A baloldali politikusok nem kifogásolják az ügyészi indítványt, mondván, hogy a köztársaság alapelve az, hogy közpénz sikkasztásért börtön jár. A politikai kockázat nagy, ugyanis a baloldalt is magába foglaló párizsi kormány Le Pen pártjának a támogatására van utalva, az RN pedig most még inkább azzal fenyegethet, hogy megbuktatják a nehezen tető alá hozott kabinetet.