- Ha akarná, Robert Fico meg tudná akadályozni a szlovák nyelvtörvény szigorítását

2024-11-15 10:05:00 CET

„Arcvesztés nélkül már nehéz kilépni ebből a helyzetből”, írja a Ma7 szlovákiai magyar portál a nyelvtörvény módosítása kapcsán. A Szlovákiába érkező magyarországi kormányzati támogatások egyik legnagyobb kedvezményezettjének számító médium ugyan ezt csak a törvénytervezetet kezdeményező kulturális minisztériumot vezető Szlovák Nemzeti Párt (SNS) miniszterére, Martina Šimkovičovára és Andrej Danko pártelnökre vonatkoztatja, de ugyanez igaz a Fico kormány egészére, magára a miniszterelnökre valamint az Orbán-kormányra is.

Robert Fico tavaly ősszel alakult hárompárti koalíciója 79 mandátummal rendelkezik a 150 fős parlamentben, ebből 10 mandátum a nacionalista szélsőjobb SNS-é. Vagyis az SNS nélkül Ficonak nincs meg a szükséges többsége a kormányzáshoz. A Jan Slota alapította nacionalista magyarellenes SNS, amely a 2010-es évek második felében Andrej Danko vezetésével megpróbált középre húzódva szalonképes konzervatív párttá válni, mára visszatért a pártalapító örökségéhez. A kulturális tárcát irányító Šimkovičova már több botrányos törvénytervezettel rukkolt elő, ami komoly feszültségeket szült a koalíción belül a Peter Pellegrini államfő vezette Hlas és az SNS között. (A szélsőjobb párt más kormányzati képviselői körüli botrányok miatt is vannak feszültségek a Hlas-al.)

Az SNS ma már nem tudná átlépni a parlamenti küszöböt, az, hogy ők még a koalíció tagjai, egyértelműen jelzi, hogy Fico nem engedheti meg magának kirúgásukat.

Csakhogy Robert Fico Orbán Viktor „barátságára”, támogatására is rá van utalva, az Európai Unió ugyanis nem nézi jó szemmel kormánya illiberális lépéseit, mint például az igazságügyi reformot vagy a közmédia „átalakítását”. A közmédia kormányzati megszállását is a Šimkovičova vezette kulturális tárca vezényelte le, elvégezve Fico számára a piszkos munkát. Fico egyelőre egyensúlyozni próbál, kommunikáció szintjén támogatja Orbán Ukrajna és EU ellenes retorikáját, de mindeddig nem emelt vétót semmilyen kérdésben, nem akadályozta az egységes uniós álláspontot, Ukrajnával például közös kormányüléseket is tartanak. Már csak azért is, mert Pellegrini pártja azzal a feltétellel lépett be a koalícióba, hogy Szlovákia külpolitikája változatlan marad. No meg az uniós pénzek védelmében.

Ugyanakkor Orbánnak is szüksége van Fico támogatására a „Brüsszel” elleni háborújában.

Hogy ilyen körülmények között miért került elő a naftalinból a nyelvtörvény szigorítása, arról Rigó Konrádot kérdeztük, aki a 2016-2020 közötti Fico, majd annak bukása utána Pellegrini kormány kulturális államtitkára volt. A Híd-Most politikusának elmondása szerint az SNS vergődése áll a háttérben. „Šimkovičová és hivatalvezetője, Machala, valószínű rájöttek, hogy alkotni nem tudnak. Annyira gyenge a miniszter, hogy még pénzt sem tudtak szerezni az ötleteikhez az államkasszából. Így olyan témákat keresnek, amelyekre az emberek felkapják a fejüket. De hatalmas károkat okoznak akkor is, ha nem sikerül a tervüket megvalósítani. A nacionalizmus is egy olyan szellem, amit ha kiengedünk az emberek közé, akkor könnyen fel lehet vele korbácsolni a hangulatot, de lecsillapítani évekig vagy akár évtizedekig is tarthat”, véli a volt államtitkár.

Amint a Népszava is arról beszámolt, kedden Pozsonyban tárgyalt a nyelvtörvényről Szijjártó Péter. A magyar külügyminiszter ezt követően azt mondta, garanciát kapott tárgyalópartnerétől, Peter Žiga házelnöktől arra vonatkozóan, hogy a törvénymódosítással nem sérül majd a szlovákiai magyarok anyanyelvhasználati joga. Mint mondta, Žiga a barátja, szavai elegendő garanciát jelentenek számára. Ámde a törvénytervezet elfogadása még egy enyhített változatban is visszalépést jelentene, jelenlegi formájában pedig a legsötétebb magyarellenes mečiari időket idézik. Orbán Viktor és kormánya, amely most igyekszik elhallgatni a kérdést, a 2026-os választásokra való tekintettel sem engedheti meg magának, hogy a törvény akár enyhített változatának elfogadása esetén fenntartsa a szívélyes viszonyt Ficoval.

Szlovákiai magyar véleményformálók szerint Žiga garanciája lényegében egyenlő a nullával, egyetlen megoldás a törvény leszavazása vagy süllyesztőbe küldése lenne, de ha az SNS ragaszkodik hozzá, akkor Ficonak kormánya kockáztatása nélkül nincs más választása, mint elfogadni azt.

Rigó Konrád szerint „nem az lesz a mérvadó, amit Žiga mondott Szíjjártónak, hanem az amit majd Fico tesz. Őt különben kisebbségi kérdésekről meg lehetett győzni – legalábbis a Hídnak ez anno több területen is sikerült. Ennek köszönhető például az önálló Kisebbségi Kulturális Alap is. Bár akkor kormánypárt volt a magyarok pártja és Fico sem az a Fico, aki akkor volt”, állítja a szlovákiai magyar politikus.

Bár mindeddig, a magyar kormányhoz hasonlóan sem Fico, sem Pellegrini nem nyilatkozott a kérdésben, Rigó Konrád úgy véli, van lehetőség arra, hogy megakadályozzák a törvény elfogadását. Mint mondta, „a Hlas normálisabb fele egész biztosan nem akarja visszahozni a mečiari időket és Ficonak sem áll érdekében. Mindkét párt szemet vetett a szlovákiai magyar szavazókra, jelenleg is komoly a támogatottságuk magyaroktól. Ezzel a törvénnyel egész biztos nem lehet újabb szavazatokat szerezni. Így ha akarják akár le is állíthatják az egészet”.

Ez esetben - tesszük hozzá - egy esetleges előrehozott parlamenti választás esetén Fico Smer pártjának a szlovákiai magyarok szavazatára lesz szüksége, ami a Magyar Szövetség végét jelentené abban az esetben, ha Orbánék akárcsak tavaly, Fico pártjának kampányát segítik.