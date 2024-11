- A falvédő, a palánk és a 6:20-as: a csalások széles tárházát nyitják ki a digitális technológiák

Az online csalási kísérletek világában a lehetőségek száma végtelen. A mesés hozamokat ígérő befektetéseken át a hatalmas fizetéssel kecsegtető internetes állásajánlatokig sok mindennel próbálkoznak a csalók. A céljuk általában viszont mindenhol ugyanaz, pénzutalás, bankkártyaadatok vagy megerősítő kódok megszerzése, esetleg valamilyen rossz­indu­latú vagy képernyőmegosztó program telepítése az áldozat számítógépére vagy telefonjára, részletezi Böhm István. Az interneten leggyakrabban a piactereken lehet belefutni csalókba. Ilyenkor általában megpróbálják rávenni a vásárlót, hogy átutalás helyett egy hamis oldalon fizessen, és ezzel megszerezzék a bankkártya adatait. Az eladókat pedig főleg azzal szedik rá, hogy a vevő állítása szerint előre rendezte a futár és a termék vételárát is, azonban az eladónak előre ki kellene fizetnie a szállítást, és majd a termék vevőhöz érkezésekor kapja meg a teljes, addig zárolt összeget. Természetesen a szállítási költséget egy hamis csomagszállító oldalon kell az eladónak kifizetnie, és ezzel a szállítási költség összegén túlmenően a kártyaadatait is a csaló rendelkezésére bocsátja.

Mindannyian kaptunk már sürgető hangvételű elektronikus levelet, sms-t például a rendőrség vagy szolgáltatók nevében, hogy azonnal fizessünk be bírságot, számlatartozást. Ha óvatlanok vagyunk, és rákattintunk az üzenetben lévő linkre, hamis oldalra kerülhetünk, és már oda is a bankkártyánk minden adata. De ez a csalási forma szinte gyerekjáték azokhoz képest, ami a technológia fejlődésével ránk vár a jövőben, vetíti előre Böhm István etikus hacker.

Martin Wanda békéscsabai születésű, jelenleg Londonban élő Junior Prima-díjas magyar fotográfus világhírű magazinoknak, lemezkiadó cégeknek és divatházaknak készíti portréit. A kamerája előtt pózolt már Mihalik Enikő topmodell, Iggy Pop és a kaliforniai rockzenekar, az Eagles of Death Metal is. Személyes képsorozatain a mai kelet-londoni éjszakai élet meglepően hasonló módon elevenedik meg, akárcsak édesapja, a szintén fotóművész Martin Gábor analóg fotóin az 1970-es évek Békéscsabája. Akár egy backstage-ben fotóz, akár kint a Hortobágyon, mindig belecsempész egy kis rock ’n’ roll virtust is a képeibe.