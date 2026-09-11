Száz éves partnerségről szóló nyilatkozatot is aláírt Mark Carney kanadai miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután tárgyalásaikon megállapodtak a két ország együttműködésének elmélyítéséről a védelem, az energetika, a technológia, a kereskedelem és az újjáépítés terén.
A közösségi hálókon kamuprofillal nőket bejelölő vadidegen „özvegy amerikai katona” lassan már csak a legnaivabbakat tudja átverni, a szolgáltatók e-mail-címére megtévesztésig hasonlító feladótól érkező sürgető hangú fizetési felszólításra sem kattintunk már rá ész nélkül. Az internetes csalások technikája azonban egyre kifinomultabb, simán leutánozzák majd bárkinek az arcát és a hangját. Böhm István etikus hackerrel beszélgetve jutunk arra a következtetésre, hogy az online térben ma már nem túlzás az egészségesnél egy kissé határozottabb gyanakvás. Százszázalékos biztonság nincs, de jelentősen megnehezíthetjük a pénzünkre, adatainkra vadászó csalók dolgát. Hogy ne kerüljünk a címben szereplő szólások valamelyikébe: anyanyelvünk átveréstudományi árnyalatokban is gazdag.
Idén március végén indult a Tickething nevű magyar startup, mely a feleslegessé vált koncert-, fesztivál és egyéb esemény belépőjegyek adás-vételére kínál online piacteret. A hazánkban hiánypótló szolgáltatás a nyár egyik legnagyobb durranása lehet.