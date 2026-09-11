A falvédő, a palánk és a 6:20-as: a csalások széles tárházát nyitják ki a digitális technológiák

A közösségi hálókon kamuprofillal nőket bejelölő vadidegen „özvegy amerikai katona” lassan már csak a legnaivabbakat tudja átverni, a szolgáltatók e-mail-címére megtévesztésig hasonlító feladótól érkező sürgető hangú fizetési felszólításra sem kattintunk már rá ész nélkül. Az internetes csalások technikája azonban egyre kifinomultabb, simán leutánozzák majd bárkinek az arcát és a hangját. Böhm István etikus hackerrel beszélgetve jutunk arra a következtetésre, hogy az online térben ma már nem túlzás az egészségesnél egy kissé határozottabb gyanakvás. Százszázalékos biztonság nincs, de jelentősen megnehezíthetjük a pénzünkre, adatainkra vadászó csalók dolgát. Hogy ne kerüljünk a címben szereplő szólások valamelyikébe: anyanyelvünk átveréstudományi árnyalatokban is gazdag.