- Giorgia Meloni a brüsszeli politika egyik legbefolyásosabb szereplőjévé válhat, hiszen ő lehet a kapocs Donald Trump és az Európai Unió között

Ha Orbán Viktor azt remélte, hogy ő lesz majd az összekötő az Európai Unió és a megválasztott amerikai elnök, Donald Trump között, mind nagyobb a valószínűsége annak, hogy csalódnia kell. S nem csak azért, mert nem élvezi az uniós partnerek bizalmát, ami azért nem jelentéktelen szempont egy ilyen pozíció betöltéséhez. Egyre inkább az körvonalazódik, hogy Giorgia Meloni lesz az EU előretolt washingtoni bástyája, neki kellene puhítgatnia Trumpot, például azzal kapcsolatban, hogy ne vezessen be védővámokat az európai termékekkel szemben. Meloninak e tekintetben komoly segítségére lehet Elon Musk, akivel már-már bensőséges viszonyt ápol. Az olasz miniszterelnök rendszeresen a Whatsapp csetalkalmazáson kommunikál a kormányzati hatékonyságért felelős minisztérium leendő vezetőjével.

Meloni és a világ leggazdagabb embere között már jóval az amerikai elnökválasztás előtt megvolt a kémia. Musk többször is meglátogatta őt hivatalában.

A Meloni által szervezett, szélsőjobbos Atreju fesztiválnak tavaly sztárvendége volt a Tesla-vezér, aki felszólította az olaszokat, vállaljanak több gyermeket.

Egy ízben New Yorkban együtt vacsoráztak, s láthatóan olyan jól érezték magukat, hogy Musknak tisztáznia kellett: nem randevúról volt szó. Azt azért hozzátette, az olasz kormányfő „kívül-belül is gyönyörű”. Közös barátságukat egy valóságos szelfigyűjtemény dokumentálja.

A különleges kapcsolatnak azonban máris vannak árnyoldalai, s alighanem még lesznek is. Miután hétfőn a római bírák ismét úgy döntöttek, le kell állítani a menekültek áthelyezését az albániai menekülttáborba, amely Meloni migránspolitikájának egyik legfontosabb eleme, Musk az X-en azt írta: "a római bíráknak menniük kell", ami nyilvánvaló beavatkozás Itália belügyeibe. S különösen barátságtalan lépés egy leendő amerikai miniszter részéről. Annál is inkább, mert az olasz bírák csak az uniós jognak megfelelően döntöttek, s a migránsok ennek alapján Olaszországban jogosultak menekültügyi eljárásra. Ez nem is változhat az Európai Bíróság döntéséig, ami a jövő év elején várható. Musk azonban ügyet sem vet ilyen apró-cseprő jogi részletekre, korábban sem rejtette véka alá, mennyire nem kedveli a bírákat. Nyáron például egyenesen rács mögé küldésüket követelte, mert Brazíliában blokkolni akarták az impériumához tartozó X platformot. Musk azonban nem csak az olasz ügyekbe szól bele: a német kormány összeomlása után Olaf Scholz kancellárt "bolondnak" nevezte, amire Berlin diplomatikusan nem reagált.

Sergio Mattarella olasz köztársasági elnök azonban nem hagyta szó nélkül Musknak a hazája bíráit bíráló kijelentését. "Olaszország demokratikus ország, amely képes gondoskodni magáról és tiszteletben tartja az alkotmányát" - reagált. „Mindenkinek tiszteletben kell tartania Olaszország szuverenitását. Ez különösen igaz azokra, akik "arra készülnek, hogy fontos szerepet vállaljanak egy barátságos és szövetséges ország kormányában" – fogalmazott az elnök, aki rendkívüli népszerűségnek örvend hazájában. Egyetlen politikust sem övezi akkora bizalom, mint a 83 esztendős Mattarellát.

Az olaszok amúgy sem kedvelik, ha kívülről beleszólnak az ország ügyeibe, így az egész ügy emiatt is kínos Meloni számára. A kormányfő ezért igyekezett a békéltető szerepében fellépni. Mint fogalmazott, tiszteletben tartja az elnök véleményét. Hozzátette, telefonon beszélt „Elonnal”. Utóbbit az államfő szemrehányása nem bírta jobb belátásra, de állítólag ő is nagyra értékeli Mattarella személyét és személyesen szeretné megismerni. De "szabad állampolgárként" továbbra is kimondja a véleményét. A véleménynyilvánítás szabadságát az amerikai alkotmány első módosítása garantálja, tette hozzá.

Matteo Salvini, a jobboldali populista Liga elnöke, olasz kormányfőhelyettes, aki ellen szintén eljárás folyik amiatt, mert még belügyminiszterként nem engedett kikötni egy éhező-szomjazó menekülteket szállító hajót, nem éppen meglepő módon üdvözölte Musknak az olasz bírákat bíráló kijelentéseit. Az olasz bírák szövetségének elnöke, Giuseppe Santalucia ezzel szemben felszólította a kormányt, „tegye helyre” az amerikai mágnást, hiszen Musknak „nagy befolyása lesz az új amerikai kormányra”.

„Elon Musk azért olyan félelmetes, mert 300 milliárd dolláros vagyonával kiszámíthatatlan ember” – fejtette ki Andrea Stroppa, a mágnás olaszországi kapcsolattartója az Il Giornale című lapnak adott interjúban. "Ha valamit meg akar tenni, senki sem állítja meg” - folytatta. Az X tulajdonosának politikai irányultságára reagálva Stroppa azt mondta, „centrista”. Szerinte Olaszországnak most arra kell koncentrálnia, hogy csökkentse a bürokráciát, fel kell gyorsítania a reformokat.