- Heti abszurd: Több fényt a magyar demokráciába!

Heti abszurd;

2024-11-16 15:40:00 CET

Tehát gyakorlatilag mégiscsak álhír, tette hozzá a kormányinfón, ugyanis a lakosság számára nálunk a legolcsóbb az áram, sakk-matt.

No de, miután a hőerőműveinkben épp karbantartás van, a balkáni vízerőműveknél meg aszály, nincs mit megvenni a szerbektől, egyszerre a hiány is akkora lett, hogy hétfőn a vésztartalék olajos-gázolajos áramtermelőket is bekapcsoltatták. Bár ebbe most még csak a nagyipari felhasználók gebednek meg, mielőtt azt hinnénk, majd megvéd minket ettől a Gulyás által megidézett rezsimágia, jobb, ha tudjuk, idővel ez is lecsorog a termékek, szolgáltatások árába.

Már a rossz időt is mi fizetjük, de hát tetszettek volna hamarabb gondolni a zöld beruházásokra meg a fenntarthatóenergia-stratégiára, pedig az akkugyárak most még csak nem is működnek fullon, nem duruzsol még a BYD, sem a BMW, hogy jövőre az ígéretek szerint az Unió harmadik leggyorsabb gazdasági növekedését produkáljuk, megelőzve az összes közép-európai országot.

Ha áram van, minden van – idézhetjük a mondást, de mi van, ha nem gondoltak mindenre előre, akiknek kellett volna?

Egy pillanatra itt magunk elé képzelhetjük Orbán Viktor közönségét a bakui ENSZ-klímacsúcson, ahogy a magyar miniszterelnök sukár magabiztossággal magyarázza a szakembereknek, hogy még nagy szükség van a kőolajra, földgázra és az atomenergiára is, mert „a klímapolitikánkat körültekintő megfontolásnak és józan észnek kell vezérelnie, nem pedig ideológiának, túlzott riadalomnak vagy pániknak.” Közben meg itthon a helyzet az, ami, egyesek röhögnek, mások (például a dán kereskedők, lásd a Válasz Online cikkét) jól keresnek a magyarok csacskaságán. A meghirdetett „gazdasági semlegességen” meg az új gazdaságpolitikán, amivel tele vannak az óriásplakátok meg a postaládáink, miközben az államadósság helyett – melynek kamataira is többet költenek, mint családtámogatásra – csak a GDP-növekedésünk zsugorodik.