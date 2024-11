- Zsarolás kísérlete miatt indult nyomozás Vogel Evelin ügyében Magyar Péter feljelentése nyomán

kísérlet;NNI;nyomozás;zsarolás;Magyar Péter;TISZA Párt;Vogel Evelin;

2024-11-15 18:00:00 CET

A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 367. §-ába ütköző zsarolás kísérlete miatt indult büntetőeljárás Magyar Péter Vogel Evelin ellen tett feljelentése nyomán – írja a Magyar Hang a Budapesti Rendőr-főkapitányságtól (BRFK) kapott tájékoztatás alapján. A lap kérdésére csak annyit közöltek, hogy a büntetőeljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatja, de a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást nem tudnak adni.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Magyar Péter vasárnap rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be: „Bizonyítani tudjuk, hogy, Vogel Evelin Fidesz megbízásából titokban felevételeket készített a Tisza Párt ülésein és akkor is, amikor kettesben voltunk. Ezeket a felvételeket – összesen 11 órányit – átadta Kubatov Gábornak, a Fidesz alelnökének. Holnap az ügyben feljelentést fogok tenni”. A sajtótájékoztatón lejátszották azt a hangfelvételt, amely szerint Vogel Evelin, Magyar volt barátnője kért 30 millió forintot, amelyről egy, a Tisza Párthoz közeli személlyel beszélt.

A nő szeptember 25-én az Indexnek adott interjújában állt a nyilvánosság elé a többi között azzal, hogy a Tisza Párt elnöke nem az, akinek látják, a bosszúállás motiválja, az ügyészségi meghallgatása előtt egy-két órával Magyar Péter a kezébe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy azonnal tüntesse el őket. Az interjúra válaszul Magyar Péter azt állította, hogy Vogel Evelin május óta zsarolja őt és a Tisza Pártot. „Harminc millió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőlünk. Nem csak tőlem, hanem a párt másik öt kollégájától is követelte az említett összeget. Miután a zsarolását visszautasítottuk, felvette a kapcsolatot a Fidesz alelnökével Kubatov Gáborral, és havi ötmillió forintos és egyéb juttatásokért cserébe elvállalta az Indexen megjelent hazug propaganda-interjút” – írta ki a politikus.

Vogel Evelin ugyan visszautasította a zsarolás vádját, de Magyar Péter végül feljelentette, a Tisza Párt elnöksége pedig kizárta őt a soraikból. Vogel Evelin ezek után azt állította, hogy Magyar Péter hamisan vádolja őt, de hogy a bizonyíték szerinte miért koholmány, azt Magyar Péter volt barátnője nem részletezte.