- Magyar Péter: Bizonyítani tudjuk, hogy Vogel Evelin Fidesz megbízásából titokban felvételeket készített a Tisza Párt ülésein, holnap feljelentést teszek

2024-11-10 16:55:00 CET

Bizonyítani tudjuk, hogy, Vogel Evelin Fidesz megbízásából titokban felevételeket készített a Tisza Párt ülésein és akkor is, amikor kettesben voltunk. Ezeket a felvételeket – összesen 11 órányit – átadta Kubatov Gábornak, a Fidesz alelnökének. Holnap az ügyben feljelentést fogok tenni – jelentette be a Tisza Párt elnöke a vasárnap délutáni rendkívüli sajtótájékoztatón.

Vogel Evelin Magyar Péter volt barátnője. Szeptember 25-én az Indexnek adott interjújában állt a nyilvánosság elé a többi között azzal, hogy a Tisza Párt elnöke nem az, akinek látják, a bosszúállás motiválja, az ügyészségi meghallgatása előtt egy-két órával Magyar Péter a kezébe nyomott dokumentumokat, laptopot, pendrive-ot, és mondta, hogy azonnal tüntesse el őket. Az interjúra válaszul Magyar Péter azt állította, hogy volt barátnője május óta zsarolja őt és a Tisza Pártot. „Harmincmillió forintot akart fenyegetéssel kizsarolni tőlünk. Nem csak tőlem, hanem a párt másik öt kollégájától is követelte az említett összeget. Miután a zsarolását visszautasítottuk, felvette a kapcsolatot a Fidesz alelnökével Kubatov Gáborral, és havi ötmillió forintos és egyéb juttatásokért cserébe elvállalta az Indexen megjelent hazug propaganda-interjút” – írta ki a politikus. Vogel Evelin visszautasította a zsarolás vádját.

Magyar Péter most lejátszotta azt a hangfelvételt, amelynek a tanúsága szerint Vogel Evelin valóban kért 30 millió forintot, amelyről a Tisza Párthoz közeli személlyel beszélt. Elárulta, azért holnap tesz feljelentést Voggel Evelin ellen, mert a rogáni propaganda jövő hét elejére időzítette azt a lejárató kampányt, amelyben a Vogel Evelin által átadott, illetve a mesterséges intelligencia által manipulált felvételeket hozzák nyilvánosságra az Objectiv nevű honlapon, illetve YouTube- és Facebook-csatornán. Magyar Péter szerint a ezekre a platformokon akarják megjelentetni a Lakatos Márk, Varnus Xavér és majd az Alföldi Róbert elleni pedofilvádról szóló anyagokat is. Szerinte a felvételekből összeállított csomagot el akarják küldeni az Európai Parlament képviselőinek, Emmanuel Macron elnöknek és Karl Nehammer osztrák kancellárnak is. Ő a többi között zsarolás miatt tesz feljelentést.

Ezen túl Magyar Péter arról is beszélt, hogy már az országjárása alatt is találkozott titkosszolgálati vezetőkkel, akik szerint a titkosszolgálatokat ráállították, nagy erőkkel dolgoznak ő és a Tisza Párt megfigyelésén. Neki a lakását, az autóját és a mobiltelefonját is lehallgatják, az összes ismerősét, az összes volt barátnőjét megkeresték, utóbbiak közül kettőt Vertán György, a Tigra Kft. vezetőjének a személye köti össze, akin keresztül Vogel Evelin a felvételekért ígért pénzt és egy budapesti lakást is kap. Felhívta a figyelmet, hogy EP-képviselő lett, nem folytathatnának titkost adatgyűjtést róla. Adott egy tippet is, mondván, Kubatov Gábor milliárdos, ami abból a vagyonmegosztási nyilatkozatból derül ki, amely a közelmúltbeli válása után született.

A Tisza Párt kész átadni minden bizonyítékát a hatóságoknak – jelezte Magyar Péter.

Munkatársunk elment arra a lakcímre, amelyet a Tisza Párt elnöke Vogel Evelin lakcímeként megjelölt, be is csengetett, de a kaputelefont senki nem vette fel.

A Népszava kérdésére, hogy miért bízik a hatóságokban ahelyett, hogy a sajtónak adná át a bizonyítékait úgy válaszolt, ha a hatóságok nem lépnek, a nyilvánossághoz fordulnak majd. Ez egy megelőző dolog – vallotta be, hozzáfűzve, az egész egy sakkjátszma. A 24 kérdésére, miért dobta be Alföldi Róbert nevét, akit nem vádoltak meg szexuális visszaélésekkel, úgy válaszolt, azért, mert ezek megrendelt titkosszolgálati anyagok – Orbán Viktor bosszúja az influenszerek ellen –, a vádak nyomán indult ügyeket össze fogják vonni. Elnézést kérek a művész úrtól – fűzte hozzá.