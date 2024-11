- Hackerbotrány: A szaktárca állítja, nincs beszerzési stop a Magyar Honvédségnél

Magyar Honvédség;hackertámadás;beszerzés;Védelmi Beszerzési Ügynökség;

2024-11-15 19:25:00 CET

„A Magyar Honvédségnél nincs beszerzési stop!” - írta egy mondatos válaszában a Honvédelmi Minisztérium lapunknak azután, hogy csütörtökön kiderült: a INC Ransom nevű hackercsoport feltörte a honvédelmi és rendvédelmi eszközbeszerzéseket bonyolító Védelmi Beszerzési Ügynökség (VBÜ) szerverét.

A hackerek pénzt követelnek, és a jelek szerint érzékeny katonai adatokhoz is hozzájuthattak. Egyelőre csak képernyőmentéseket tettek közzé egyes dokumentumokról, ezek – írta a Magyar Hang - például a magyar haderő különböző képességeiről szólnak, de e-mailek, munkatársak nevei és hadászati beszerzések adatai is vannak. Az egyik közzétett iratban pedig utalás volt arra, hogy 2025-re beszerzési tilalmat rendeltek el a honvédségnél. A dolog azért tűnik kínosnak a kormány számára, mert folyamatosan az évek óta zajló haderőfejlesztésről kommunikálnak. A beszerzési tilalmat egy rövid válaszban Gulyás Gergely miniszter tagadta a kormányinfón, erre erősített rá most – szintén egy mondatban - a honvédelmi tárca.

A Védelmi Beszerzési Ügynökség szervereinek feltörése miatt a Demokratikus Koalíció a házbizottság összehívását kérte, és mint Vadai Ágnestől megtudtuk, péntek délután Kövér László házelnök még nem jelzett vissza, hogy összehívná emiatt a testületet. A képviselőnő feltette a kérdést: a kormány mióta tudott erről a betörésről, illetve miért nem tájékoztatta eddig erről a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságát vagy a nemzetbiztonsági bizottságot? Előbbi testület ülésének összehívását egyébként az ellenzéki tagok péntekre kérték, hiába.