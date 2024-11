- Hacker-botrány: Hiába állítják, hogy a „katonai struktúrára vonatkozó” érzékeny adat nem került ki, az iratok közt lehetnek a kormányra nézve kínosak

Honvédelmi Minisztérium;hadsereg;hackerek;beszerzés;Gulyás Gergely;Védelmi Beszerzési Ügynökség;

2024-11-14 21:14:00 CET

Soron kívül hallgatnák meg a honvédelmi minisztert és a katonai titkosszolgálat vezetőit a parlament honvédelmi és rendészeti bizottságának ellenzéki tagjai a Védelmi Beszerzési Ügynökséget (VBÜ) ért hackertámadás ügyében. A DK-s Vadai Ágnes pedig a házbizottság azonnali összehívását kezdeményezte a nemzetközi hackercsoport akciója nyomán.

Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértő értesülése alapján csütörtökön a Magyar Hang számolt be arról, hogy az INC Ransomware (más elvnevezésben Ransom) nevű hackercsoport feltörte a honvédelmi és rendvédelmi eszközbeszerzéseket bonyolító VBÜ fájlszerverét, majd feltehetően letöltötte, és titkosította az ott talált dokumentumokat. Ebből 46 dokumentum képernyőmentését közzé is tették.

A lap azt írta, hogy a darkweben (később a Telex közölte, hogy már a nyílt weben is) elérhető képernyőmentések például a magyar haderő különböző képességeiről szólnak, de e-mailek, munkatársak nevei és hadászati beszerzések adatai is vannak. A könyvtárak elnevezései alapján kikerülhettek főkönyvi kivonatok, belső ellenőrzési iratok, és megtudható például az is, hogy kitől szerzik be a többi között a lézeres célmegjelölő berendezéseket. Egy jelentésből kiderül, 2022. szeptemberében 94 fő dolgozott a VBÜ-nél és 4 fő volt GYED-en, valamint az is, hogy a 2021-ben 79 fő kapott prémiumot, összesen csaknem 162 millió forint értékben. A beszámoló szerint a nemzetközi hackercsoport ötmillió dollárt kért, hogy a szenzitív katonai adatokat ne tegyék nyilvánosan elérhetővé, illetve újra visszaadják a hozzáférést a dokumentumokhoz.

A támadás tényét a honvédelmi tárca, majd a kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter is elismerte. Az ügyben jelenleg nyomoznak, és Gulyás jelezte azt is, hogy nem fizetnek zsarolóknak. A kormányzati közlés egyébként arról szólt, hogy a „katonai struktúrára vonatkozó” érzékeny adat nem került ki, mivel ilyet nem is kezel a VBÜ.

Ez utóbbi kissé furán hangzik, mivel a hackercsoport által közzétett képernyőmentések alapján az INC Ransom birtokában olyan dokumentumok is lehetnek,

mint a katonai beszerzések műszaki leírása, konkrét beszerzések adatai, katonai egységek szervezeti irányítási rendje, vagy a magyar légierő képességeiről szóló bemutató anyag.

A közzétett anyagok között minősített, azaz bizalmas, titkos, szigorúan titkos irat egyelőre nincs, de a magyar haderőfejlesztés aktualitásáról szóló 2022-es jelentés fejlécén szerepel, hogy 2032-ig „nem nyilvánosnak” minősülő, döntés-előkészítő irat. Szakmai forrásaink szerint egy külső hírszerző szolgálatnak ezek az iratok nem számítanak „lottóötösnek”, de így is jócskán érdekes információkat tartalmazhatnak.

A közzétett adatok között a kormányzatra jócskán kínos irat is található: van például egy, az MH Logisztikai Támogatói Parancsnokság ezredese által aláírt levél, melyben – dátum nélkül – arról tájékoztatja a címzettet, hogy a parancsnokság által a „2025 évi előirányzatot érintően kezdeményezett, kötelezettségvállalással nem rendelkező beszerzési eljárásainak azonnali felfüggesztése vált szükségessé”.

Más szóval eszerint beszerzési stopot hirdetett a haderőnél kormányzat, noha eddig erről nem beszéltek.

Az ügyben megkerestük a honvédelmi tárcát, hogy ez milyen beszerzéseket érint, miért van szükség beszerzési stopra, és mennyiben érinti ez az évek óta zajló magyar haderőfejlesztést, ám lapzártáig a tárca nem válaszolt. Gulyás Gergely mindenesetre a kormányinfón azt állította, nincs katonai beszerzési stop.

Frész Ferenc – aki 2015-ig a magyar állami kibervédelmet végző Nemzeti Biztonsági Felügyelet Kibervédelmi Központjának volt a vezetője, jelenleg a Cyber Services alapító-igazgatója – azt mondta, a feltételezett betörés október közepén történhetett, ezt onnan lehet sejteni, hogy a hekkerek ilyenkor 3-4 hétig leveleznek a megtámadottal és próbálják fizetésre bírni, majd ha ez nem történik meg, akkor egy adagban közzétesznek valamennyi dokumentumot, jelezve, hogy készek a teljes állományt nyilvánosságra hozni.

- Ez történt meg most – mondta lapunknak Frész hozzátéve, zsarolónak fizetni nem érdemes, mivel arra sem lenne semmi garancia, hogy ezután a dokumentumokat a csoport nem adja el egy másik félnek is.

Ám ha nem kapnak pénzt ezek a csoportok, akkor végül minden esetben publikálják a teljes, birtokukba jutott adatállományt

– mondta. Az INC Ransom által használt felületet csütörtök estig több mint kétezren nézték meg.

A támadás egyelőre súlyosabbnak látszik, mint amikor orosz hackerek bő két éve feltörték a Külgazdasági és Külügyminisztérium szervereit. Akkor a kormányzat azzal reagált, hogy a hír „kampányhazugság”. Később a 444 olyan belső dokumentumot szerzett meg, amely bizonyította: a kormányzat tudott az orosz kibertámadásokról.