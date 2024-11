- Az állami média Magyar Péter agyhalottazásáról faggatta a tiszásokat, aztán a válaszokat kiszerkesztették a riportból

kormánypropaganda;állami média;Magyar Péter;TISZA Párt;

2024-11-16 08:30:00 CET

Kevéssé meglepő módon a kormányzati sajtó egyenesen lubickol a Vogel Evelin által Magyar Péterről készített lejárató hangfelvételekben, az állami média azonban egészen figyelemreméltó anyagot mutatott be közszolgálatiság címén.

A 444 által kiszúrt 1 perc 46 másodperces anyagban Császár Attila, az M1 lovagkeresztes propagandistája állta útját az érkező tiszásoknak, Kollár Kingának és Magyar Péternek a reptéren, a hömpölygő közszolgálatiság jegyében pedig úgy adták le az anyagot, hogy a válaszokat azokból érdemben nem ismerhetjük meg.

„Csókolom képviselő asszony, Magyar Péter azért nem engedi nyilatkozni önöket, mert agyhalottak? Ön agyhalottnak tartja magát?” - hangzik a kérdés Kollár Kinga felé, amire ő természetesen azt válaszolja, hogy nem. A beszélgetés a felvétel szerint itt még folytatódik tovább, de nem tudunk meg belőle semmit, mert a narrátor hangját halljuk helyette.

Ezt követően Magyar Péterrel is bevágnak egy részletet. Ez a következőképpen hangzik:

- Üdvözlöm, elnök úr!

- Császár elvtárs!

- Azért nem engedi nyilatkozni a képviselőtársait, mert agyhalottak?

- Császár elvtárs...

- Álljon már meg!

- Nem!

- De miért nem áll meg?

- Mert kommunista ügynököknek nem állok meg.

Aztán mégis megállt, de hogy mit mondott ekkor, az nem derült ki, mert itt is csak a narrátor hangját halljuk. „Csak az M1 riporterét sértegette. Arra a kérdésre, hogy agyhalottak-e az EP-képviselői és melyikük Soros-ügynök, nem válaszolt, csak azokat a panelmondatokat ismételgette, amiket mindig szokott" - mondta az állami média propagandistája a válaszok bejátszása helyett.

Ezt követően bejátszanak még egy részletet, ami egy hasonló színvonalú beszélgetést mutat meg. Császár Attila azt fejtegette, hogy szerinte Magyar nem válaszolt a kérdésére, mire Magyar kontrázik, hogy de, válaszolt.

- Teljesen más szöveget nyomott, elnök úr!

- Adja le, majd a nézők eldöntik...

De nem adták le, így nem tudtuk meg, mi volt az a „teljesen más szöveg", mint amit eddig ismertünk. „Uram, még egyszer megállok önnek. Aki itt bűncselekményeket követ el, legyen az Orbán Viktor, vagy éppen ön, mindenki meg lesz büntetve” - jelentette ki a Tisza Párt elnöke a riport végén, majd rácsapta a kocsiajtót a propagandistára.

Amint arról előzőleg lapunk is beszámolt, Magyar Péter a legújabb, ominózus hangfelvételen agyhalottnak és tehetségtelennek titulálja az EP-képviselőit egy Vogel Evelinnel folytatott magánbeszélgetésben, sőt, egyiküket Soros-ügynöknek is nevezi. „Leírom nekik délután, hogy senki nem nyilatkozik...no fucking way...senki rajtam kívül. Erre azt látom (...) mondom ez az én EP-jelöltem. Mi a faszt nyilatkozik ez?” - fogalmazott a Tisza Párt elnöke, majd eképp folytatta: „Mi a fasz ne (...) leírom, neki magyarul...én értem, hogy Soros-ügynök és nem tud magyarul (...) mondom, te tudsz magyarul? Tudsz olvasni? Akkor mi a büdös faszomat csináltál?” Az érintett erre úgy válaszolt, hogy egy bizonyos Zoli megengedte neki. Vogel Evelin visszakérdezett, hogy Tarr Zoltánról van-e szó, erre azt a feleletet kapta, hogy ez nem is érdekli. Ezt követően kifejtette, hogy az EP-képviselői csak ártani tudnak, miközben ott van az egész balos sajtó. Az anyagból az nem derült ki, hogy konkrétan melyik képviselőről van szó.