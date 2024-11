- Az észak-koreai fenyegetés miatt Ukrajnába ment a japán külügyminiszter

Japán;Észak-Korea;Ukrajna;Kijev;külügyminiszterek;orosz-ukrán háború;

2024-11-16 19:57:00 CET

Miután hivatalossá vált, hogy Észak-Korea katonai szövetségre lépett Oroszországgal, Japán külügyminisztere, Ivaja Takesi Kijevbe látogatott, hogy támogatásáról biztosítsa Ukrajnát, egyben megvitassa a az Oroszországot célzó további szankciókat ukrán hivatali kollégájával, Andrij Szibihával - írja az AP hírügynökség.

A tokiói külügyminisztérium leszögezte, Japánt súlyos aggodalommal tölti el, hogy Észak-Korea katonailag is beavatkozik Oroszország oldalán a háborúba. Amerikai, dél-koreai és ukrán hírszerzési értékelések szerint ugyanis az Ukrajna ellen küldött észak-koreai katonák száma elérheti a 12 ezret is. A kommunista állam katonáit már be is vetették az ukránok ellen Kurszkban.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter úgy tudja, az észak-koreai támogatásért cserébe Kim Dzsongun diktatúrája orosz rakéta-, nukleáris és egyéb katonai programokhoz férhet hozzá. „Az Oroszország, Észak-Korea és Irán közötti katonai-technikai együttműködés elmélyülése nem csak Európára, hanem Délkelet-Ázsiára és a Közel-Keletre is közvetlen veszélyt jelent” – fogalmazott Szibiha, aki szerint csak Ukrajna erős támogatása képes megállítani Oroszországot, s igazságos és fenntartható békét teremteni.

Az ukrán bejelentés szerint Japán az ukrán béketervekben is részt fog vállalni. Igaz, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ma is hangsúlyozta, hogy szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyáltalán nem akar békét, neki az is elég, ha leül, beszélget más államok vezetőivel, majd nem köt semmiféle megállapodást.

Moszkva a napokban ismét Kijevet támadta dróncsapásokkal, de az ukrán légvédelem a drónok nagyrészét lelőtte. Halálos áldozatokról nem érkezett jelentés.