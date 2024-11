- Kósa Lajos: Sok tehetséges fiatal érkezett a Fidelitasból a Fideszbe Szijjártó Pétertől Rogán Antalig

Fidesz;Kósa Lajos;Fidelitas;

2024-11-16 19:21:00 CET

Sok tehetséges fiatal érkezett a Fidelitasból a Fideszbe, Szijjártó Pétertől Gyürk Andráson át Rogán Antalig - mondta a Fidesz alelnöke szombaton Debrecenben, a Fidelitas XXI. Kongresszusán. Kósa Lajos köszöntőjében kiemelte Széles Diána debreceni alpolgármestert és több önkormányzati képviselőt is, akik ma a Fideszt képviselik a város közgyűlésében. Hangoztatta, azok lesznek sikeresek, akik jók és tehetségesek. Emellett szükség van szorgalomra és rátermettségre, és mindezt bizonyítani is kell - tette hozzá az alelnök. A kongresszuson részt vevő fiataloknak pedig azt tanácsolta, akik politikai pályát terveznek, azok kezdjék először helyben, önkormányzati szinten és találkozzanak, beszélgessenek az emberekkel a mindennapok problémáiról és feladatairól.

A politikus az ifjúsági szervezet tisztújító kongresszusán kiemelte, Debrecenben a Fidesz 1998 óta minden egyes választást megnyert, beleértve az önkormányzati körzeteket is. Ebben pedig a fiataloknak is része van, az önkormányzat 23 fős frakciójában öt képviselő a Fidelitasból jött, ketten ma is aktív tagjai annak.

Kósa Lajos közölte, az ő politikai oldaluk nem hisz a kvótákban, mert azok nem lesznek sikeresek. A Tisza Pártra utalva pedig azt mondta, annak aki az interneten keresztül keresi képviselőjelöltjeit, annak az a hátulütője, hogy könnyen azzal szembesül az ember, hogy a jelentkezők jelentős része agyhalott, futóbolond vagy valamilyen szervezet ügynöke.

Papp László (Fidesz-KDNP), Debrecen polgármestere köszöntőjében úgy fogalmazott, megtiszteltetés, hogy a városban tartja a szervezet a tisztújító összejövetelét. A megyeszékhely kapcsán aláhúzta, több mint negyed évszázada őrzik a választók bizalmát. Azt mondta, ma Debrecen olyan laboratórium, ahol ki lehet kísérletezni az ország jövőjét. A kormány által meghirdetetett semlegesség és konnektivitás politikája kapcsán a polgármester kijelentette, Debrecen az a város, amely ezt a legjobban megtestesíti. Szerinte a jövőben a megyeszékhely gazdasági összekötő kapoccsá válhat kelet és nyugat között.

Farkas Dániel, a Fidelitas leköszönő elnöke a tagságnak megköszönte az elmúlt időszakban nyújtott támogatását és segítségét. Azt mondta, a szervezet összetartó közösség maradt. Az elnöki tisztségért induló egyetlen jelöltnek, Mohácsi Istvánnak pedig sok sikert kívánt munkájához.