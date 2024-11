- Előítéletek a lengyel társadalomban

Lengyelország;antiszemitizmus;előválasztás;Radoslaw Sikorski;Anne Applebaum;

Elképesztő zajt keltett egy múlt keddi tévéinterjú Lengyelországban. Monika Olejnik, a TVN magántévé sztárriportere (liberális bálvány) Radoslaw Sikorski külügyminiszterrel, a jobbközép Polgári Platform lehetséges államelnökjelöltjével beszélgetett. Az interjúban (hibásan) a krakkói Tygodnik Powszechny független katolikus hetilapban megjelent cikkre hivatkozott, amelyben – mondta – azt olvasni, hogy Sikorski pártjában sokan hátrányként emlegetik a külügyminiszter feleségének származását.

Ezt a kérdést Lengyelországban mindenki jól érti. A feleség, Anne Applebaum amerikai újságíró, publicista, sikeres könyvek szerzője zsidó, ami nem titok. A hivatkozott mondat valóban megjelent, de a szerző azt a gazeta.pl portálon, a Gazeta Wyborcza egyik kiadványában közölte -háttérbeszélgetésekre hivatkozva. Sikorski készülhetett valami hasonló kérdésre, mert frappánsan vágott vissza. Azt mondta, hogy világi hagyomány lett, hogy a lengyel elnök felesége zsidó származású. Ezzel maga is zsidózott egy kicsit, utalva a jelenleg hivatalban lévő elnök felesége, Agata Kornhauser-Duda felmenőire. A külügyminiszter az interjú lekeverése előtt felállt és látványosan elhagyta a stúdiót. Később egy bejegyzést tett közzé az X-en. Azt írta, hogy szerinte megengedhetetlen az elnökjelölt feleségének származását firtatni mint a választási kampány témáját. „A riporter inszinuációjával ellentétben nem vagyunk az antiszemiták országa. A TVN-től (és a tulajdonos) Warner Bros/Discovery-től követelem az újságírói normák helyreállítását.”

A keddi este után napokig forrongott a lengyel közélet. Sikorski levelet írt előválasztáson szavazásra jogosult párttagoknak, amelyben fontosnak tartotta kiemelni, hogy a felesége „tudatosan és önként” döntött úgy, hogy Lengyelország lesz az otthona, felveszi a lengyel állampolgárságot és megtanulta a nyelvet. Senki és semmi nem veszi el tőle ezt a lengyelségét.

Olejnik bocsánatot kért és magyarázkodott. A lapokban azt vitatták, hogy elkövetett-e a sztárriporter újságírói vétséget, megvádolta-e a lengyel társadalmat, illetve a liberális kormánypárt táborának egy részét antiszemitizmussal. Abba is belementek, hogy miként tévedhetett, amikor az állítást a krakkói hetilaphoz, nem pedig a gazeta.pl portálhoz kötötte. Többen megvédték Monika Olejnik kérdését, mert szerintük jogosan kérte a politikust, hogy viszonyuljon az állításhoz, ha már egyszer nyilvánosságra került egy ilyen párton belüli aggodalom. Tele van a sajtó harcos publicisztikákkal, amely kikérik a nemzet nevében, hogy ezt a kérdést piszkálják. Ám, ha az ember beleolvas a cikkek alatti kommentek sokaságába, ott rengeteg gyalázkodással, alpári zsidózással és persze jogos felháborodással találkozhat. Meg józan és szégyenkező kitételekkel.

A kommentszekciók alapján aligha lehet tudományos pontossággal leírni egy társadalom tudati állapotát, de elég jól lehet következtetni a közbeszédben uralkodó állapotokra. Például arra, hogy ez az ügy, tehát a politikus feleségének származása, vagy az, hogy ki volt a jelenlegi elnökné nagyapja, milyen viharokat és előítéleteket korbácsolhat fel.

Sikorski szerint inszinuáció, ha a lengyel társadalmat antiszemitizmussal vádolni, ám erről a jelenségről a miniszter felesége is beszámolt. Applebaum interjúkötetet készített Donald Tusk jelenlegi miniszterelnökkel, még annak újraválasztása előtt. Ebben egyebek között beszámolt arról az antiszemita hisztériáról, amely az ő családjukat érintette. Ez a 2010. április 10-i szmolenszki légikatasztrófa utáni időszakban történt. A rettenetes balesetben lezuhant lengyel kormánygépen 96-an haltak meg, köztük Lech Kaczynski akkori elnök és felesége. Applebaum elmondja, hogy a hisztérikus kampány légkörben megfagyott körülöttük a levegő. Az internet tele volt azzal, Sikorski „elzsidósodott”, eladta magát. A házaspár két fia addig egy varsói katolikus iskolába járt – a gyerekeknek egyszerre elfogytak a barátai. Applebaum elmondta, hogy kénytelenek voltak kivenni fiaikat a lengyel iskolából és külföldre küldték őket tanulni.

A varsói egyetem előítéletkutató központjának legutóbbi kutatásai szerint a lengyel társadalom ötven százalékában élnek valamilyen szinten antiszemita előítéletek.

Ezek erősebbek az ország keleti és déli részén, a kevésbé fejlett agrárvidékeken – áll a kutatásban, amelyet januárban publikált az interneten a Nyitott Lengyelország nevű civil szervezet. A lengyel társadalmi emlékezetbe sok elem beégett. Az egyik ilyen jelenség volt a múlt század hatvanas éveiben szított pogromhangulat, amelyet az akkori kommunista rendszer egyik csoportja szervezett. Ennek következtében sokezer asszimilálódott lengyel-zsidó értelmiségi volt kénytelen elhagyni az országot.

Bejárta a világot a videón, amelyen egy Gregorz Braun nevű szélsőjobboldali szejm-képviselő tavaly poroltóval fújta le a szejmben felállított hanuka-gyertyatartót. Évekig zsidóellenes jelszavak zúgtak a november 11-i Függetlenség Nap nacionalista demonstrációin. A jobboldali-nacionalista kormányzás nyolc éve alatt több olyan ügy is volt, amelyet besorolhatunk az „intézményes antiszemitizmus” kategóriájába. A PiS ugyanis erőteljesen fellépett minden olyan történelmi kutatás ellen, amely utalt rá, hogy lengyelek is felelősséget viseltek a lengyelországi zsidók millióinak haláláért Lengyelországban. A jobboldal emlékezetpolitikája kizárólag a lengyel embermentők hősi tevékenységét emelte ki. Erre külön intézményrendszert hoztak létre. Emiatt az akkori lengyel kormány több konfliktusba keveredett az izraeli és amerikai kormányokkal. Manapság zsidó emlékhelyek, temetők meggyalázásról, antiszemita graffitikról naponta érkeznek jelentések. Legutóbb a varsói gettó felkelőinek emlékművét gyalázták meg. A szoborra a második világháborús pogromokban is részt vett ukrán nacionalista szervezet (OUN) vörös-fekete színeit fújták. Még nyomoznak a tettesek után.

Kérdőjelek az előválasztás előtt Vajon érinti-e ez az ügy Sikorski esélyeit a Polgári Koalíció előválasztásán, amelyen eldől, ki indul a KO részéről a jövő májusban esedékes elnökválasztáson? Valószínűleg a liberális párttagok között sokkal kevesebben vannak antiszemiták, mint a jobboldali-konzervatív oldalon. A külügyminiszter párttársai viszont meggondolhatják, hogy a lengyel-amerikai együttműködést nehezítheti Anne Applebaum több korábbi megnyilatkozása. A publicista ugyanis nem titkolta, hogy Donald Trumpot veszélyes fasisztoid személyiségnek, a demokráciát veszélyeztető politikusnak tartja. Ebben a helyzetben még esetleg jól is hathat, ha Sikorski most, mint az előítéletes, Nyugat-ellenes gondolkodás célpontja kerül áldozatszerepbe.

