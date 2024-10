- Vasárnap adják át a német könyvszakma legrangosabb díját Orbán Viktor világszerte ismert kritikusának

Frankfurti Könyvvásár;Orbán-rendszer;Anne Applebaum;A német könyvszakma békedíja;

Anne Applebaum amerikai–lengyel történész-publicistának adják át vasárnap a német könyvszakma békedíját, ami a frankfurti könyvvásár csúcspontjának tekinthető. Az elismerést odaítélő kuratórium indoklása szerint Applebaum munkája rendkívül fontos hozzájárulás a békéhez és demokráciához egy olyan időszakban, „amikor a demokratikus vívmányokat és értékeket egyre inkább kifigurázzák”. Applebaum számos elemzést tett közzé az tekintélyuralmi rendszerekről. A kelet-európai történelem elismert szakértője már jóval az Ukrajna elleni agresszió előtt figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges erőszakos expanzionista politikájára.

Anne Applebaum Orbán Viktor rendszerét is számos bírálattal illette. A napokban a Die Welt német napilapnak adott interjújában kifejtette: – Orbán Viktor nem populista, hanem illiberális vezető, aki politikai hatalmát arra használta, hogy kisiklassa a magyar intézményeket – a bíróságokat, a médiát, a közigazgatást –, és korrupt egypártrendszert építsen. Ha rajtam múlna, akkor kizárnám őt az Európai Unióból és a NATO-ból, mert úgy beszél az országáról, mintha az már nem lenne része ezeknek a struktúráknak. Orosz és kínai befektetéseket keres az európai pénz pótlására, amelynek elvesztésétől tart” – fejtette ki az interjúban. Hozzátette, Orbán Viktornak nincs akkora abszolút hatalma, mint Vlagyimir Putyinnak. Elmondta, idén megjelent, magyarul még nem olvasható művében (Autocracy, Inc – The Dictators Who Want to Run the World) különbséget tesz a Magyarországhoz hasonló illiberális demokráciák és olyan diktatúrák között, mint Oroszország vagy Kína.

Anne Applebaum Radosław Sikorski jelenlegi lengyel külügyminiszter felesége, három évtized óta kisebb-nagyobb megszakításokkal Lengyelországban él. Több munkáját ültették át magyarra (Vörös éhínség – Sztálin háborúja Ukrajna ellen; Vasfüggöny – Kelet-Európa megtörése 1944-1956; A Gulag története I.-II.; Kelet és Nyugat között – Európa határvidéke mentén), a zsűri indoklása szerint azokért az elemzéseiért részesül az elismerésben, amelyek felnyitották a szemünket, hogy mi történik az autokrata rezsimekben, és hogy ez milyen veszélyeket hordoz magában a liberális demokráciára.

A német könyvkiadók- és eladók szövetsége, a BDB békedíját 1950 óta adják át. Huszonötezer eurós pénzjutalommal jár, a tavalyi kitüntetettje Salman Rushdie volt.

A díszvendég olaszok körül volt egy kis balhé

A vasárnap záruló idei könyvvásár díszvendége Olaszország volt, szervezők körben pedig nagy felzúdulást keltett, hogy nem voltak a hivatalos olasz delegáció tagjai azok a szerzők, akik nem értenek egyet Giorgia Meloni jobboldali populista kormányfő politikájával. Végül ők is megtalálták a módját annak, hogy felbukkanjanak a Hessen tartománybeli város rendezvényén, köztük Antonio Scuratival, aki ugyancsak rendkívül kritikus az olasz római szemben, Melonit két éve „Mussolini örökösének” nevezte. – Nem azért vagyok itt Frankfurtban, hogy rosszat mondjak a kormányról. De arra kérem önöket, foglalkozzanak a kortárs olasz kultúrával – jelentette ki a a könyvvásáron Scurati, akinek Mussoliniról szóló regényes életrajza bestseller lett Olaszországban. Más, a kormány által nem kedvelt szerzőtársaival, köztük Francesca Melandrival és Paolo Giordanóval és további mintegy negyven szerzővel együtt tiltakoztak amiatt, hogy nem hívták meg Frankfurtba díszvendégként a népszerű író-forgatókönyvíró Roberto Savianót, akinek Gomorra és ZéróZéróZéró című regényéből sorozat is készült, amelyek Magyarországon is népszerűek voltak.

Giordano szerint alapvetően két év kormányzás segített világossá tenni számára, hogy ő maga melyik oldalon áll. A média kormány általi ellenőrzése és a Meloni szolgálatában álló média, a szólásszabadság korlátozása, a kormánykritikus szerzők fegyelmezése, a személyeskedő kampányok mind a kabinettel szemben kritikus szerzőket érintik. Feltűnő, hogy – mint a Frankfurter Allgemeine Zeitung írta – a kormánykonform szerzők – ilyen például a jobboldalon kedvelt Giuseppe Culicchia is – meglehetősen gyér közönség előtt léptek fel Frankfurtban.