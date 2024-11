Ukrajna;rakéták;harmadik világháború;

2024-11-19 06:00:00 CET

Hivatalos megerősítés ugyan még nincs, de a „békepárti” média és politikusok máris gőzerővel kongatják a harmadik világháborús vészharangokat. Állítólag fordulópontra értünk a harmadik világégés felé vezető úton azáltal, hogy Joe Biden amerikai elnök zöld utat adott a 306 km-es hatósugarú ATACMS rakéták bevetésére, majd ennek nyomán szinte azonnal meglett a brit-francia közös fejlesztésű Storm Shadow cirkáló robotrepülőgépek bevetésének az engedélye is. Utóbbi még félelmetesebb fegyver, mint az amerikai. Moszkva előre szólt, hogy mivel ezeknek a fegyvereknek az üzemeltetése a nyugati katonák nélkül elképzelhetetlen, bevetésüket úgy értékeli, mint a NATO közvetlen beavatkozását a háborúba, válasza pedig ennek megfelelő lesz.

Moszkva és Putyin jogosan tart e fegyverektől, attól, hogy saját területére is kiterjed a konfliktus. Az orosz lakosság többsége támogatja Putyin háborúját, amiről csak a híradók győzelmi jelentéseiből értesül, de lehet, hogy egészen másképpen gondolják majd, ha az ő otthonaik is romhalmazokká válnak.

A világháborús vészjelzés sem alaptalan. Csupán megkésett. Valóban több mint elméleti veszély a harmadik világháború, ámde nem a most engedélyezett nyugati fegyverek bevetése miatt. A világháború küszöbén állunk 2022. február 24. hajnali óráitól, amikor Putyin elnök bejelentette a „különleges katonai művelet” elrendelését és az orosz haderő átlépte a független Ukrajna határát. Oroszország ezzel végképp agresszor lett, márpedig bármely agresszor megfékezése a nemzetközi közösség kötelessége. Putyinék most a külső implikálódás miatt kiáltanak farkast, holott ők első perctől belarusz segítséggel vívják háborújukat, idővel iráni fegyvereket, most pedig egy harmadik felet, Észak-Koreát is bevonva. Tényleg új helyzet van, de ezt nem az amerikai rakéták bevetésének engedélyezése, hanem az észak-koreai katonák ukrajnai frontra küldése eredményezte.