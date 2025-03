NATO-főtitkár: valószínűleg az ukrán légvédelem tevékenysége okozta a lengyelországi rakétabecsapódást

Nem sokkal előtte ezt jelentette be Andrzej Duda lengyel elnök is. Mindketten kiemelték, hogy a rakétabecsapódás az Oroszország által indított háború és az Ukrajna elleni orosz támadássorozatok következménye. Mind Duda, mind Jens Stoltenberg közölte, nincs jele szándékos támadásnak, Stoltenberg pedig kijelentette azt is, nincs jele annak sem, hogy Oroszország támadó katonai műveleteket készítene elő a NATO ellen.